Incêndio no Curado: homem morre carbonizado em apartamento

Um incêndio deixou um homem carbonizado na noite desta segunda-feira (17) no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), o fogo ficou restrito apenas a um quarto do imóvel, sem maiores danos estruturais.

O efetivo foi chamado para debelar o incêndio na Rua Dois, Curado IV, Jaboatão dos Guararapes. Foram enviadas três viaturas: combate a incêndio, resgate e salvamento.

Ao combater o fogo no local, os oficiais encontraram o corpo carbonizado de um homem.

"As ações envolveram a extinção das chamas e o rescaldo do ambiente. O fogo ficou restrito a um quarto do imóvel, onde foi encontrado o corpo carbonizado de um homem", informou o CBMPE.