Mundo Incêndio em karaokê na capital do Vietnã deixa 11 mortos Testemunhas explicaram à imprensa estatal que o fogo era tão intenso que ninguém se atreveu a entrar para tentar o resgate de quem tinha ficado preso

Um incêndio arrasou um bar de karaokê na capital do Vietnã e matou 11 pessoas, disse, nesta quinta-feira (19, data local), a polícia de Hanói, que suspeita de um ataque deliberado.

Imagens veiculadas pela mídia estatal mostram o edifício de vários andares com a fachada escurecida, destruído em sua maior parte pelas chamas, e montanhas de metal retorcido espalhadas pelos arredores.

A polícia recebeu um alerta às 23h locais desta quarta-feira (13h em Brasília) por um incêndio "com muitas pessoas presas no interior" do recinto.

As equipes de resgate chegaram ao local e conseguiram retirar sete pessoas com vida de dentro do bar, duas das quais precisaram ser removidas para um hospital. Os socorristas também encontraram 11 mortos, afirmou a força de segurança.

"A polícia suspeita que o café foi incendiado intencionalmente e [...] prendeu o autor", diz um comunicado da corporação.

Testemunhas explicaram à imprensa estatal que o fogo era tão intenso que ninguém se atreveu a entrar para tentar o resgate de quem tinha ficado preso.

