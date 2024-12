A- A+

AMÉRICA DO SUL Avião particular atinge casa durante pouso descontrolado na Argentina e deixa dois mortos Challenger 300 LV-GOK da família Brito, dona do Banco Macro, não conseguiu frear ao pousar e bateu em uma casa

Um avião particular se perdeu e caiu ao meio-dia desta quarta-feira (18) no aeroporto de San Fernando, em Buenos Aires, na Argentina. O Challenger 300 LV-GOK vinha de Punta del Este quando pousou, entrando pela rodovia 05, não conseguiu parar a tempo e bateu em uma casa.



Fontes com acesso à base aérea informaram a este meio que na pequena aeronave estavam dois pilotos, que morreram instantaneamente.

Desde Aeropuertos Argentina 2000 indicaram ao La Nacion que o acidente do avião ocorreu quando o Challenger 300 pousou e não conseguiu parar.



Diante disso, a aeronave perdeu o rumo, após as 13h20, e caiu nas proximidades, o que provocou uma grande explosão. Segundo as mesmas fontes, apenas estavam presentes os dois tripulantes e não havia outros passageiros a bordo.

ASÍ QUEDO EL AVIÓN QUE SE ESTRELLÓ EN SAN FERNANDO pic.twitter.com/igjTaPGFN0 — Matias (@Matias_pep3) December 18, 2024

O piloto e o copiloto que morreram quando o avião que pilotavam se enganou ao tentar pousar no aeroporto internacional de San Fernando foram identificados como Martín Fernández Loza e Agustín Oforte. Isto foi relatado a este jornal por fontes aeronáuticas.



As vítimas dirigiam a aeronave Challeger 300, matrícula LV-GOK, propriedade da família Brito, e voltavam de Punta del Este. Pela manhã, eles transferiram passageiros que alugaram o avião para viajar até a cidade termal.

Segundo o relatório oficial divulgado pela Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA), o avião acabou por atingir algumas habitações, cujos habitantes conseguiram ser evacuados. Neste momento, nenhuma outra morte foi relatada.

Em seguida, equipes do PSA e dos Bombeiros da Polícia Federal sediados em San Fernando chegaram ao local e montaram uma operação de emergência.



Assim que as autoridades conseguiram extinguir o incêndio, descobriram que os dois pilotos falecidos estavam dentro do navio. Ao mesmo tempo, os moradores das casas afetadas após o impacto da aeronave foram evacuados.

O acidente causou danos e outros focos de incêndio em casas próximas, o que gerou pânico entre os vizinhos. Por enquanto, as causas do incidente são desconhecidas e a Justiça Federal nº 1 de plantão em San Isidro, chefiada pela Dra. Sandra Arroyo Salgado, intervém no caso.

O avião pertence à família Brito, dona do banco Macro. Jorge Horacio Brito atuou como CEO da entidade bancária depois de assumir o comando do escritório em 1985 – comprou-o de Mario Brodersohn, José Dagnino Pastore e Alieto Guadagni – e até 2020.



Morreu em novembro daquele ano após um acidente de avião. O helicóptero em que viajava caiu em Salta. Foi casado com Marcela Carballo e teve seis filhos: Milagros, Jorge, Marcos, Constanza, Santiago e Mateo.

Jorge Pablo Brito foi nomeado presidente do Banco Macro apenas em 2023, três anos após a morte do pai. Substituiu Delfín Jorge Ezequiel Carballo, um dos principais acionistas da entidade. O empresário e sócio de Gabriela Vaca Guzmán também atua como presidente do River Plate.

