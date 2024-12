Princípio de incêndio atinge hospital em Igarassu, e cinco pacientes são transferidos

A- A+

Um princípio de incêndio atingiu, na noite de terça-feira (17), o setor de repouso do nível técnico do Complexo Hospitalar de Igarassu (CHI), na Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas e não houve vítimas.

As informações preliminares da Prefeitura de Igarassu são de que o fogo teria começado após um curto-circuito no setor.

Por meio de nota, a prefeitura explicou que cinco pacientes, quatro adultos e uma criança, foram transferidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e para o Hospital Infantil Helena Moura.

Pacientes que estavam na urgência tiveram alta e não havia nenhum internado na sala vermelha.

A prefeitura também afirmou que a unidade de saúde permanece fechada nesta quarta-feira (18) e até a liberação por parte do Corpo de Bombeiros feita a partir de laudos técnicos e do plano de ação para retorno do funcionamento.

Ainda segundo a gestão municipal, o combate às chamas foi feito inicialmente pela própria equipe do CHI, até a chegada dos bombeiros.

"A ação rápida impediu que o princípio de incêndio atingisse as outras áreas do hospital", informou a prefeitura.

