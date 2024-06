Incêndio florestal deixa 5 mortos e dezenas de feridos na Turquia

A- A+

Cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, 10 delas em estado grave, em um incêndio florestal que atingiu várias localidades do sudeste curdo de Turquia durante a noite, informou o ministro da Saúde.

"Cinco pessoas morreram e 44 ficaram feridas, 10 delas com gravidade", depois que as chamas devastaram duas áreas entre as cidades de Diyarbakir e Mardin, escreveu o ministro Fahrettin Koca na rede social X.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram um grande incêndio durante a noite.

Quatro equipes de emergência e 35 ambulâncias foram enviadas à região, segundo Koca.

O incêndio começou na quinta-feira em uma área 30 km ao sul de Diyabakir. As chamas se propagaram rapidamente devido aos fortes ventos e atingiram cinco localidades, explicou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

"Infelizmente, três cidadãos da região de Diyarbakir e dois da área de Mardin morreram"< escreveu o ministro na rede X.

