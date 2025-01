Índia entra na corrida para construir seus próprios modelos de Inteligência Artificial

A- A+

A Índia está correndo para alcançar seu progresso em inteligência artificial, à medida que o governo reúne pesquisadores, startups e empresas para criar modelos fundamentais de IA.

O governo selecionou 18 propostas que serão apoiadas com infraestrutura computacional, dados e capital para desenvolver aplicações relacionadas à IA em setores como agricultura e mudanças climáticas. A informação veio do Ministro da Tecnologia, Ashwini Vaishnaw, nesta quinta-feira.

— Os modelos fundamentais feitos na Índia serão capazes de competir com os melhores do mundo — afirmou ele, acrescentando que seis grandes desenvolvedores poderão criar modelos fundamentais de IA em um período de oito a dez meses.

A Índia financiará 40% do custo computacional das propostas, afirmou Vaishnaw, que lidera o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação, a jornalistas em Nova Déli. A iniciativa foi anunciada na mesma semana em que a startup chinesa DeepSeek AI surpreendeu o mundo com seus avanços na competição com líderes da indústria dos EUA, como a OpenAI.

Os modelos fundamentais são um tipo de modelo de IA treinado em vastos conjuntos de dados para executar uma ampla gama de tarefas. Eles são projetados para se adaptar e podem ser ajustados para aplicações específicas, tornando-os altamente versáteis.

