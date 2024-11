A- A+

SONO Insônia: estudo sugere que cannabis pode ajudar algumas pessoas a dormir, mas prejudicar em outras O trabalho, publicado na revista científica Addiction, contou com pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia e da Universidade de Boston

O uso da cannabis, ou maconha, têm sido associado há muito anos a uma melhora no sono. No entanto, uma nova pesquisa explica como o THC, a molécula mais psicoativa da cannabis, pode ajudar no surgimento de problemas de sono, como a insônia. O trabalho foi publicado na revista científica Addiction.

A equipe, com pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia e da Universidade de Boston, encontrou evidências que em pessoas sem condições de saúde mental preexistentes, a cannabis pode gerar mais problemas de sono.

Por outro lado, no caso de pessoas com depressão e/ou ansiedade com problemas de sono preexistentes, ela pode tornar o sono melhor.

“Há uma percepção comum de que a cannabis pode melhorar o sono, mas a ciência sobre os efeitos da cannabis no sono é mista, e parte do motivo pode ser porque fatores individuais, como a saúde mental, desempenham um papel em como o uso de cannabis afeta o sono”, afirma Claire Walsh, estudante de doutorado em saúde comportamental na USC e principal autora do estudo, ao The Guardian.

O estudo acompanhou 1926 participantes com idades entre 20 e 23 anos moradores do sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Foram comparadas pessoas que utilizam a cannabis (contendo THC) por 20 ou mais durante o mês com pessoas que nunca experimentaram. A partir de um sistema de pontuação de 16 pontos a equipe detectou possíveis melhorias ou pioras no sono.

Dessa forma, o grupo com depressão e/ou ansiedade diminuiu -1,18 pontos ao longo de seis meses, já o grupo sem ansiedade ou depressão, eles teve um aumento médio nos problemas de sono de 1,66 pontos ao longo de seis meses, quando comparados com os participantes que não usam cannabis.

Contudo, segundo a equipe, não foi possível identificar como se dava o efeito positivo no descanso em pessoas com condições de saúde mental. Não ficou claro se ela estava mascarando os sintomas ou efetivamente atuando sobre eles.

Além disso, estudos anteriores mostram que os usuários de cannabis tem uma tendência maior a desenvolver ansiedade e depressão.

