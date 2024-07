A- A+

Inspiração Recife "Inspiração Recife": livro é lançado durante apresentação do Novotel O livro Inspiração Recife, da Editora Inspiração, faz passeio pela história dos 487 anos do Recife e dos ciclos do centro urbano da cidade

O livro Inspiração Recife, da Editora Inspiração, foi lançado na tarde desta segunda-feira (1º). O lançamento da obra, que é assinada por Camila e Eduarda Haeckel, ocorreu em paralelo à apresentação do Novotel Recife Marina, no Cais de Santa Rita. O evento foi o primeiro a ser realizado nas dependências do hotel, integrante do Complexo Porto Novo Recife junto com o Marina Recife e o Recife Expo Center, e contou com a presença de diversas personalidades pernambucanas.

A obra, com 312 páginas faz um passeio detalhado pela história dos 487 anos do Recife, e traz um olhar para o futuro para o futuro da cidade. De acordo com Camila Hackel, Romero Maranhão Filho, responsável pelo projeto Porto Novo Recife, foi um grande incentivador desse projeto.

"Ele deu a ideia de fazermos um livro para retratar as belezas do Recife e mostrar como é que a iniciativa pública e a privada, juntas, estão mudando a cara da cidade. O complexo Porto Novo Recife, que engloba o Novotel, o Centro de Convenções e a Marina, é um marco de verdade para a cidade. Por isso, a ideia era ressaltar o projeto e a história da nossa cidade. É um livro muito rico, tanto em conteúdo quanto em fotografias. Temos muito orgulho de podemos mostrar esse Recife", contou Camila.

O livro contou com a colaboração de grandes nomes. Conta com a curadoria de Dirceu Marroquim nas fotos, fotografias de Bruno Lima e textos de nomes como Chico Cunha, João Correia e Bráulio Moura. Além disso, segundo Eduarda Haeckel, todo o valor arrecadado com a venda de exemplares durante o evento de lançamento será integralmente doado para ajudar nas ações da Casa Zero e da Rede Muda Mundo.

"Queremos celebrar Recife, o povo, a trajetória, a história, a cultura e os aclamados encantos mil. Esse livro só foi possível graças ao apoio de grandes empresas e instituições. Por isso, no dia de hoje, queremos compartilhar um pouquinho desse sucesso e inspiração com quem precisa. Vamos reverter 100% das vendas de hoje para Casa Zero e a Rede Muda Mundo, que atuam com várias ações super interessantes aqui no centro. Nos deixa muito feliz poder devolver isso para o povo do Recife", explicou Eduarda.



Uma das instituições que apoiou o projeto foi a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), segundo o vice presidente, Massimo Giovanni, "a Fiepe e as demais coligadas sempre apoiarão o projeto".

"É uma publicação, feita través de muita pesquisa, que enaltece as coisas da nossa terra, cultura e da sociedade produtiva. Contarão sempre com o nosso apoio" afirmou o vice-presidente da Fiepe.

O Inspiração Recife possui um capítulo inteiramente dedicado ao trabalho desenvolvido pelo Recentro.

Recentro

Grande incentivador do Inspiração Recife - sétimo livro da Editora Inspiração -, e responsável pelo projeto do Complexo Porto Novo Recife, Romero Maranhão Filho explicou o objetivo do empreendimento e a importância do registro no livro para a história da cidade.

"O nosso empreendimento foi pensado lá atrás, quando começamos a tentar trazer de volta para o centro o que ele foi no passado. Um centro pulsante de cultura, mas que, de repente, foi se acabando. Então pensamos que com o complexo conseguiríamos trazer as pessoas de volta pelo volume do empreendimento, que inclui o primeiro centro de convenções do Recife. Por isso, esse registro, com pesquisa e contexto histórico, é tão importante", relatou Romero Maranhão.

O empresário Romero Maranhão Filho, durante o evento de lançamento do livro Inspiração Recife.

O investidor ressaltou ainda a importância do Recentro, projeto de reabitação do Centro do Recife, desenvolvido pelo Gabinete do Centro do Recife, tanto para o empreendimento quanto para a construção histórica da do livro Inspiração Recife.

"Calhou também de a Prefeitura do Recife incentivar, também, esse movimento de reabitação do centro. Através do Recentro, a prefeitura vem facilitando o elo entre o investidor e a prefeitura. Já chegou, muito investimento, e tem muito mais para chegar. Então, estou muito esperançoso de que as coisas vão funcionar", concluiu Romero.

O Inspiração Recife possui um capítulo inteiramente dedicado ao trabalho desenvolvido pelo Recentro. A chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, também comentou a importância da obra como um registro histórico que conta a história do Recife e dos ciclos do centro da cidade.

"Foi uma honra e um privilégio ter a oportunidade da registrar em um livro, super bem elaborado, bem escrito e com belíssimas fotos a história do nosso centro e, também, falar do programa Recentro, e do que ele aponta de possibilidades, e que tem realizado para a reabilitação urbana da nossa cidade. É um honra fazer parte de mais um registro histórico da nossa cidade com essa atenção especial para o Centro Histórico", disse Ana Paula.

