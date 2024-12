A- A+

Debate Instituto Pipa promove evento com soluções inovadoras para habitação com foco na primeira infância O evento também reforça a relevância do Programa Morar Bem

O Instituto Primeira Infância Plantar Amor (Pipa) vai apresentar iniciativas de sucesso como referências práticas e replicáveis para empreendimentos habitacionais voltados à primeira infância, nesta terça-feira (10).

O evento, que é organizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, acontece a partir das 8h, no Prédio da Caixa Econômica Federal (CEF). Especialistas e construtoras estarão presentes para debater soluções importantes deste tema.

O Instituto Pipa, parceiro da Oficina Empreendimentos Habitacionais e Primeira Infância, também vai mostrar na oficina guias e modelos elaborados pelo Estúdio +1, que servirão como referências práticas e replicáveis para futuros empreendimentos habitacionais.

Rogério Morais, diretor-executivo do Instituto PIPA, acredita que o encontro marca um avanço significativo na integração entre urbanismo, arquitetura e o olhar atento às necessidades das crianças pequenas.

“Vamos apresentar o conceito e a importância das questões urbanísticas e de território para o desenvolvimento infantil, destacando casos de sucesso como a Praça Pipa e os espaços de lazer projetados para os novos condomínios de Caruaru, desenvolvidos pela Viana & Moura”, afirmou.

Além disso, o evento reforça a relevância do Programa Morar Bem, que estabelece como pré-requisito a inclusão de espaços de lazer voltados para crianças nos empreendimentos financiados pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

"A ideia do governo do Estado é fomentar, na habitação de interesse social, espaços que sejam adequados para a primeira infância. Passamos a exigir essa atenção dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida FAR, em que o governo do Estado fez doação de terrenos", iniciou Simone Nunes, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco.

"Essa oficina, com a participação das construtoras, é um passo nesse caminho. O que a gente espera é que, a partir desses passos, comece a haver uma mudança significativa nos modelos de habitação de interesse social em Pernambuco e, quem sabe, em todo o Brasil", completou.

A Praça Pipa como exemplo de urbanismo inclusivo

A Praça Pipa é um espaço projetado exclusivamente para bebês, crianças pequenas e seus cuidadores. Inspirada na iniciativa internacional Urban95, promovida pela Fundação Bernard Van Leer, a praça adota a perspectiva das crianças pequenas no planejamento urbano, priorizando suas necessidades em mobilidade, programas e serviços públicos.

O conceito Urban95, baseado na altura média de 95 cm de uma criança de três anos, propõe adaptar o ambiente urbano para garantir acessibilidade e funcionalidade a esse público específico.

“Esse investimento não apenas responde a uma demanda dos moradores da região, mas também reflete uma visão de urbanismo inclusivo, tornando o território mais acolhedor e propício para a convivência, promovendo qualidade de vida para todos”, destacou Rogério Morais.

