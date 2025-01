Integrante do PCC é preso na praia de Muro Alto, em Ipojuca

A- A+

Um integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso numa ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar (18º BPM – Cabo de Santo Agostinho), na última terça-feira (14). O suspeito de 42 anos é natural de Botucatu-SP e não possui residência física.

A prisão aconteceu mediante levantamentos e investigações de rotina na área de inteligência. Compartilhando informações, os investigadores deram conta que um suspeito integrante de facção criminosa, - tendo um mandado de prisão preventiva em aberto e uma vasta ficha criminal -, estava circulando e hospedado em um flat de luxo, localizado na praia de Muro Alto-Ipojuca-PE.

Com as informações, a PM teve êxito em identificar e abordar o foragido conduzindo um veículo, acompanhado de 3 familiares. No momento da abordagem, o preso tentou usar um nome falso, porém foi identificado através do registro fotográfico.

Após a abordagem e consequente prisão, foram realizadas buscas no veículo e no apartamento onde estava hospedado, tendo sido apreendidos dois aparelhos celulares.

O foragido recebeu voz de prisão em flagrante e conduzido para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil do Porto de Galinhas/PE. Dessa forma, foi cumprido o mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto (TJSP) referente aos crimes de tráfico de drogas e associação, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, organização criminosa e falsificação de documento público, cujas penas somadas ultrapassam os 50 anos de reclusão.

O preso realizou exame de corpo de delito no IML-Instituto de Medicina Legal, passou por audiência de custódia, sendo confirmada a sua prisão e em seguida foi conduzido para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna-COTEL, onde ficará à disposição do Tribunal de Justiça de São Paulo.

