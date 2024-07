Jornalista e colunista da Folha, Isabela Pontes lança site para notícias de impacto positivo

A- A+

Pernambuco agora conta com um novo site de informações focado em ações de impacto positivo. Advindo da coluna TV Aurora, do Portal Folha de Pernambuco, e idealizado pela jornalista e colunista Isabela Pontes, com mais de 20 anos de atuação no mercado, o site, que leva o nome da comunicadora, foi lançado na noite de quinta-feira (25).

O lançamento aconteceu na Galeria Garrido, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, em um evento que reuniu parceiros, colunistas e jornalistas.

Site Isabela Pontes

O objetivo do projeto é promover cidadania consciente e responsável, destacando iniciativas voltadas para mulheres, meio ambiente, corporações e sociedade em geral, sempre com um compromisso ético e informativo.

“Eu digo que a TV Aurora cresceu. Porque a gente começou na Folha de Pernambuco, na época da pandemia, naquele momento em que todo mundo estava em lockdown. Era um momento de uma energia muito negativa, e que a gente precisava levantar e trazer um um olhar de esperança. Foi nesse momento que comecei a levantar essas pautas para gerar um impacto positivo”, afirmou Isabela Pontes.

Isabela Pontes no lançamento do site que leva o nome da comunicadora. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Dessa forma, o site “Isabela Pontes” busca conectar pessoas em torno de boas causas, para inspirar e atuar como um espelho de uma nova realidade, visão de mundo e de negócios. O objetivo é atingir empresários e autoridades preocupados em minimizar os impactos ambientais e fomentar a construção de um mundo mais justo.

“Notícias que trazem energia positiva, que deixam as pessoas mais leves, e o mais importante, que traz humanidade, justiça e equidade para um mundo potencialmente melhor. Foi pensando na sustentabilidade, no meio ambiente, nas pessoas com maiores vulnerabilidades. É uma proposta de inspiração para que outros engajem nessa questão de ajudarmos uns aos outros”, explicou a jornalista.

Comunicação nacional

O site conta com representantes no Recife, Brasília e São Paulo, cidades-chave para a transmissão de novidades conectadas ao propósito do portal e aos interesses dos leitores pernambucanos. Além disso, profissionais experientes e especialistas em suas áreas fortalecerão a cadeia de informação com colunas periódicas.

A juíza Viviane Guimarães trará informações sobre o direito da pessoa com deficiência. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

No portal, a juíza Viviane Guimarães trará informações sobre o direito da pessoa com deficiência.

“A gente sabe que há informações de todos os lugares, vindo de todos os lugares, mas nem sempre informações que são realmente fidedignas e com responsabilidade de conteúdo. E certamente, junto a Isabela, traremos isso no nosso portal”, disse a magistrada.

Padre Arlindo será o responsável por trazer palavras de fé e reflexão aos leitores pernambucanos. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Padre Arlindo será o responsável por trazer palavras de fé e reflexão aos leitores pernambucanos, por quem já é bastante querido.

“Ela me convidou e eu estou à disposição. As minhas palavras, o que vem do coração, eu empresto. Eu darei a Isabela e a cada um de vocês”, agradeceu o religioso.

Coluna na Folha de Pernambuco permanece

Flávia Coelho, diretora do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, ressaltou a parceria de longa data entre a comunicadora e o veículo de comunicação A diretora chamou a atenção para a importância do site para a ampliação do universo da coluna TV Aurora, que permanecerá sendo veiculada no jornal.

Flávia Coelho, diretora do Grupo EQM, e Isabela Pontes, colunista da Folha. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

“Isabela sempre teve um carinho muito especial pela Folha. Ela começou como estagiária, e eu tive a honra de acompanhar de perto essa parceria, que acredito que só tem a crescer. Esse portal veio para somar, com essas pautas”, disse Flávia Coelho.

O portal conta com um time diverso de colunistas, incluindo:

- Viviane Guimarães – Advogada especialista em Direito da Pessoa com Deficiência

- Flávia Azevedo – Chief Happiness Officer, abordando gentilezas nas corporações

- Renata Maia – Jornalista com reflexões de uma mãe na sala de espera

- Carol Estevam – Nutricionista falando sobre segurança alimentar na infância

- Tereza Oliveira – Educadora social do Café & Tech, discutindo empregabilidade

- Juliana Monteiro e Suelen Costa – Corretoras falando sobre imóveis sustentáveis e inclusivos

- Padre Arlindo – Conhecido por suas ações sociais, com a coluna Paz no Coração

- Neuza Rodrigues – Coluna Despertar a Alma

- Cassiano Vasconcelos – Preparador físico na coluna Corpo e Bem-estar

- Débora Castro – Dermatologista na coluna Derma Secrets

- Filipe Alves – Designer com a coluna InovaMarketing

- Elias Cabuzz – Curador musical na coluna Música é Vida

- Gleyson Ramos – Fotógrafo com a coluna Outro Olhar

