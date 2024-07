Isolados pela neve há mais de um mês, caseiro e seus 13 cães são resgatados na Argentina

A- A+

Um argentino ficou isolado na fazenda "La Verdadera Argentina", em Rospentek, no sul da Argentina, por mais de um mês com mais de um metro de neve e com temperaturas que chegavam a 30° abaixo de zero.



Sua vida estava em risco, mas ele não queria abandonar seus 13 cães porque sem ele, os animais morreriam congelados. "Levamos todos eles em um tanque", contou o tenente-coronel Marcelo García Serrano, chefe do 35º Regimento de Infantaria Mecanizada.

O resgate não foi fácil. A operação foi realizada com os únicos dois veículos blindados M113 que conseguem passar devido ao acúmulo de neve nas estradas.



No último dia 24, foi iniciada a Operação Patagônia Profunda, com dois destinos operacionais: Puma Blanco em Tapi Aike (zona sul) e Zorro Blanco (zona norte) em Comandante Luis Piedrabuena, para levar forragem e alimentos às fazendas e aos caseiros.

Os animais ficaram sem pastagem. O frio era extremo, congelando rios e córregos. "Resgatar o fazendeiro da La Verdadera Argentina era uma prioridade", afirma García Serrano. Em 29 de junho, um Bell UH-1 voou de Rio Gallegos para fazer contato com Leandro Leupichun, o fazendeiro isolado.



Após um mês isolado por conta da neve, caseiro e seus 13 cachorros são resgatados com ajuda de blindados — Foto: Divulgação/Exército Argentino



O argentino contou que não deixaria sua casa (com o teto congelado) sem seus cães. "Ele nos disse que se ele partisse, eles morreriam de frio", relata o tenente. Naquele momento, os agentes deixaram suprimentos e alimentos com a promessa de voltar por terra. Com o clima piorando, foi necessário tomar uma decisão: "Tínhamos que tirá-lo de lá".

"Tivemos que abortar a missão", diz García Serrano. No sábado passado, saíram da base de comando que o Exército tem em Tapi Aike dois M113 com a intenção de abrir caminho por terra. Foi impossível já que o vento branco que arrasta a neve e as baixas temperaturas obrigaram os blindados a retornar. Às 7h da manhã deste domingo, ainda sem luz solar, tentaram novamente e conseguiram atravessar a estepe branca. De Tapi Aike até La Verdadera Argentina são 63 quilômetros. Demoraram quatro horas e meia para chegar lá e o mesmo tempo para voltar.

Os dois tanques estavam equipados com dispositivos de rastreamento via satélite. "Era uma missão arriscada; qualquer coisa poderia colocar em risco a vida dos soldados", afirma García Serrano. Da base de Rospentek e do Comitê de Operações de Emergência em Rio Gallegos, eles acompanhavam em tempo real o avanço dos veículos blindados. Sete soldados, incluindo um mecânico e um enfermeiro, abriram caminho. "Eles tiveram que abrir portões com pás", diz o agente do exército. Ao meio-dia, chegaram ao local.

Durante a viagem eles perderam a comunicação. Sem sinal de telefone, o rádio do blindado só é útil se uma antena externa for instalada para transmitir. Dadas as características do terreno e o pouco tempo disponível durante o dia, essa opção era inviável, então optaram pelo rastreamento via satélite. A temperatura em La Verdadera Argentina estava em 10 graus abaixo de zero quando os blindados chegaram. "A temperatura havia subido um pouco, o que facilitou o resgate", diz García Serrano. Nessas condições climáticas severas do inverno, essa temperatura permitiu que a operação fosse realizada.

"Ele se acalmou quando dissemos que poderíamos levar os cães", conta García Serrano. O caseiro estava dentro da solitária casa de madeira e metal, cercado por um manto branco de neve e gelo. O argentino passou por um check-up médico e estava em boas condições. Todos os seus cães também estavam em bom estado de saúde. "Ele partiu com uma condição: sua montaria. Para eles, seu único patrimônio são seus cães e sua montaria", revela o tenente.

"Os cães se comportaram muito bem", esclarece García Serrano. Alguns deles relutaram em entrar no tanque. "O jovem Leandro Leupichun juntou suas coisas, principalmente sua sela, um colchão e um cobertor", diz o tenente-coronel. Por volta das 18 horas, chegaram a Tapi Aike, encerrando uma operação bem-sucedida. O caseiro permaneceu lá, assistido e aquecido com seus 13 cães, recebendo comida quente e com bom humor. Um fazendeiro da região ofereceu-lhe abrigo até que o inverno deixe a região. "Sentimos uma alegria imensa", confessa o tenente.

Mais frio e neve

Eles sabiam que Leupichun não tinha muitas chances de sobreviver; os prognósticos não eram animadores e mais neve e frio eram esperados. "Sabemos que os cães, assim como os cavalos, são muito importantes para eles", esclarece García Serrano. Sempre priorizam a proteção da vida humana, mas na vasta e desolada estepe patagônica, o homem não vive sozinho; ele vive em família com os animais, que são sua única companhia e também ajudam na criação de ovelhas.

"Há uma grande vocação, estamos aqui para ajudar", afirma o tenente, referindo-se à atividade do exército. A área de operação de Puma Blanco cobre 500 quilômetros, mas a demanda por assistência aumenta diariamente. "Santa Cruz é imensa e não podemos chegar a todos os lugares", reconhece García Serrano. Nos próximos dias, no entanto, estão ampliando o raio de ação em direção ao norte, em direção a El Calafate, que está a 56 quilômetros, e para leste.

Cerca de 50 pessoas vivem nesta vasta região, muitas em situações semelhantes à de Leupichun. Todos os pedidos são urgentes, pois os animais estão em situação crítica e chegando a um ponto sem retorno, sem comida e cobertos de neve; em toda a província, chegam relatos de morte de gado.

Em uma semana, eles prestaram assistência a sete fazendas, abrindo caminho com os blindados para levar forragem, lenha, água, combustível e alimentos. "Somos os únicos que conseguimos chegar onde ninguém mais alcança", afirma Serrano.

Os próprios donos das fazendas acompanham os motoristas dos veículos blindados para guiá-los onde podem presumir que exista uma trilha. Em alguns trechos, precisam enfrentar uma parede gelada de um metro e meio de neve. Durante a noite, os soldados ligam o motor dos blindados a cada duas horas para evitar que as baterias se descarreguem ou que o combustível congele.

Em apenas uma semana, foram usados 17 mil litros de diesel, 4 mil litros de diesel Infinita, 250 litros de óleo, 140 litros de líquido anticongelante, 50 quilos de graxa e refeições de guisado e arroz com carne para os 70 soldados destacados em Puma Blanco. A temperatura média é de 10 graus abaixo de zero e cai consideravelmente à noite. O sol nasce às 10 horas e escurece por volta das 16h30. A janela com luz natural para realizar as operações é curta.

O governador Claudio Vidal sobrevoou a zona de emergência na primeira tentativa de evacuar o caseiro da "La Verdadera Argentina". Ele comunicou que foi a Buenos Aires para se reunir com o Chefe de Gabinete e a Ministra de Capital Humano para solicitar assistência. "Eles entenderam rapidamente a situação e nos ajudaram", disse.

