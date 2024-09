Adolescente de 13 anos é morta a tiros em residência em Itamaracá; polícia investiga caso

A- A+

Uma adolescente de 13 anos foi morta a tiros em uma residência em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu na madrugada do sábado (21), no bairro do Pilar.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida para o Hospital da Restauração, no Centro do Recife, mas não resistiu.

O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte como homicídio consumado.

"As investigações foram prontamente iniciadas e estão em andamento com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do crime", afirmou a PCPE.

