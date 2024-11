A- A+

SAÚDE Jaboatão anuncia a construção do segundo Ambulatório Especializado Ensino-Serviço Nova unidade de saúde será construída com recursos do COAPES

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, em parceria com a Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão, oficializou o lançamento do segundo Ambulatório Especializado Ensino-Serviço (AEES) no polo Marcos Freire. A solenidade de lançamento ocorreu na manhã desta terça-feira (26), no Loteamento Nova Prazeres, no bairro de Marcos Freire, onde será construído o novo equipamento de saúde.



Firmado no âmbito do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), o projeto do AEES Marcos Freire representa um passo significativo no fortalecimento da saúde pública local e na formação de profissionais qualificados para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Serão destinados R$ 2 milhões para a construção do novo AEES, com início das obras previsto para fevereiro de 2025 e inauguração no segundo semestre do mesmo ano.

O Ambulatório Especializado Ensino-Serviço (AEES) Marcos Freire contará com infraestrutura moderna e funcional, oferecendo serviços de excelência em diversas especialidades médicas e de saúde, como cardiologia (incluindo testes ergométricos), clínica médica, psiquiatria, ginecologia, pneumologia e odontologia.

Além disso, haverá um consultório de enfermagem com serviços de pré-natal, exames citológicos, inserção de DIU, ambulatório de curativos especiais, atendimento de tuberculose e hanseníase, vacinação, testagem rápida e consultas no âmbito do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT).

“Com o novo ambulatório, a comunidade de todo o entorno sai ganhando. As pessoas não vão precisar mais se deslocar para serem atendidas, pois haverá aqui um atendimento de qualidade para elas. Estamos diminuindo a demanda reprimida do nosso sistema de saúde com o primeiro AEES e os mutirões realizados. E não vai ser diferente com esse equipamento quando ele estiver funcionando. Nossa missão é oferecer uma saúde de qualidade à população jaboatonense”, discursou o prefeito Mano Medeiros.

Com capacidade para realizar até 2.700 consultas especializadas e 2.800 procedimentos mensais, o acesso aos serviços será integralmente regulado pela Secretaria Municipal de Saúde.

“A existência do segundo ambulatório vai possibilitar a ampliação do campo de prática dos nossos estudantes e dos atendimentos à população. Precisamos de fato ampliar essa possibilidade de atendimento, de chegar mais perto da população. O novo ambulatório, viabilizado através do COAPES, é uma contrapartida do Mais Médicos, um presente para a população de Jaboatão dos Guararapes e para os nossos estudantes, que vão poder estar inseridos, fortalecendo o processo de aprendizado”, ressalta a diretora da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão, Vanessa Piasson.

Ambulatório Especializado em Ensino e Serviços (AEES)

Em fevereiro deste ano, o município de Jaboatão inaugurou o primeiro Ambulatório Especializado em Ensino-Serviço (AEES) do Nordeste, localizado no bairro de Prazeres. A unidade foi construída com recursos do COAPES, firmado entre a faculdade Afya e a Prefeitura de Jaboatão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O AEES foi criado como compromisso de contrapartida da Afya ao município dentro do edital do Programa Mais Médicos (PMM) do Governo Federal, que visa levar médicos para regiões carentes e investir na qualificação e formação médica.

Para o AEES, foram destinados R$ 12 milhões em recursos do COAPES, aplicados na construção e equipamentos. O terreno foi doado pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.

O ambulatório funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h, com diversos médicos por turno. Cada médico é acompanhado por um grupo de até quatro estudantes do 5º período do curso de medicina da Afya, proporcionando atendimento em 14 especialidades diferentes.

O paciente do SUS encontra serviços que vão desde cardiologia até psiquiatria, passando por ginecologia, pediatria e reumatologia.

“Além dos atendimentos em nível ambulatorial, o AEES também conta com auditório e salas de estudo, proporcionando um ambiente rico para o estudante se desenvolver e se aperfeiçoar enquanto profissional. Os estudantes têm a oportunidade de desenvolver a assistência, gestão e educação, que são diretrizes curriculares da medicina. Também têm a oportunidade de desenvolver projetos e atividades extracurriculares”, informa a secretária de Saúde Zelma Pessôa.



Os atendimentos no AEES são regulados pela Unidade Básica de Saúde, com marcação de consultas ou exames via aplicativo “De Olho na Consulta”, da Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes.

