Jaboatão: prefeitura realiza blitz educativa para segurança no trânsito durante festas de fim de ano

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, através da Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade (Seorp) e da Gerência de Educação de Trânsito, realizará uma blitz educativa nesta quinta-feira (12). A ação acontecerá das 8h às 11h, na avenida Senador Sérgio Guerra, no bairro de Piedade.

A iniciativa, com o tema “A melhor maneira de festejar é preservar a segurança de quem amamos", visa a reforçar boas práticas no trânsito e orientar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Durante a blitz, serão distribuídos brindes e folhetos educativos com informações sobre o respeito às normas de trânsito, o uso do cinto de segurança e a prevenção contra a combinação de álcool e direção, uma das principais causas de acidentes em períodos festivos.

A ação conta com a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRV), do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), do Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Lei Seca, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Clubinho Honda e da Assegura.

O secretário executivo de Ordem Pública e Mobilidade do município, coronel Carlos Sá, ressaltou a importância dessas ações.

“A blitz é uma oportunidade de promover a educação no trânsito, que é uma prioridade em nossa gestão. Queremos que todos possam aproveitar as festas de fim de ano com segurança e responsabilidade, sem colocar vidas em risco”, afirmou.

Outras ações

Desde novembro, a Seorp vem realizando diversas ações educativas pelo município, principalmente em bares e restaurantes, com o objetivo de orientar os condutores sobre os riscos do uso de álcool e direção.

“Nosso principal objetivo é prevenir acidentes e salvar vidas, especialmente nessa época em que o fluxo de veículos e pedestres aumenta devido às confraternizações e viagens”, explicou o gerente de educação para o trânsito, Alan Pereira.

As ações educativas continuarão até 31 de dezembro em todo a cidade, com blitz e distribuição de material educativo.

Veja também

tecnologia Drones sem identificação preocupam autoridades e habitantes de Nova Jersey, nos EUA