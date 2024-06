Jardim Monteverde: Jaboatão e Governo Estadual assinam ordem para obras de contenção de encostas

A- A+

O município de Jaboatão dos Guararapes e Governo de Pernambuco assinaram, nesta quarta-feira (26), ordem de serviço para realizar obras de contenção de encostas e urbanização em Jardim Monte Verde.

O prefeito Mano Medeiros e a governadora Raquel Lyra anunciaram o investimento de R$ 51,8 milhões, que inclui gerenciamento e apoio às obras e desapropriação de alguns imóveis. A assinatura foi realizada na avenida Chapada do Araripe, em Dois Carneiros. As obras já começam nesta quinta-feira (27).

Os projetos de infraestrutura foram elaborados pela prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. As áreas contempladas serão Chapada do Araripe, Alto de Santa Isabel e Alto da Parnaioca.

Além de obras estruturadoras de contenção das encostas, a região de Monte Verde receberá urbanização com a construção de praças, espaços de lazer, esportes e convivência, além de um memorial em homenagem às vítimas da tragédia proveniente das chuvas atípicas que castigaram Pernambuco, em maio de 2022.



Os equipamentos previstos no projeto de urbanização foram feitos a partir de uma pesquisa aplicada pela prefeitura junto aos moradores da comunidade, a fim de identificar melhor as necessidades e demandas. Os mais votados e possíveis de viabilizar foram inseridos nas plantas.

“Estamos dando um passo fundamental para levar mais dignidade e segurança para os moradores de Jardim Monte Verde. Elaboramos grandes projetos focados não somente em obras estruturadoras para dar proteção às áreas de risco que sofreram grandes deslizamentos, como também na instalação de equipamentos de uso coletivo que vão trazer maior bem-estar e qualidade de vida aos moradores dessa região", disse o prefeito Mano Medeiros.

A governadora Raquel Lyra destacou os programas de habitação do Estado. "Estou muito feliz em voltar aqui para garantir que a população tenha o direito de morar aqui, no lugar que escolheu viver, com segurança. Além disso, o Morar Bem irá atender 400 casas fazendo reformas para permitir que esses imóveis tenham condições mais dignas".

Jaboatão conseguiu a seleção de mais de R$ 60 milhões em projetos de encostas (R$ 15 milhões por meio do Estado) no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e ainda tem outros R$ 90 milhões em projetos submetidos ao PAC.

