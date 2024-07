Joe Biden esquece nome de secretária de Defesa e a chama de "a negra"

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teve outro revés ao falar em entrevista, em meio a forte pressão para que o presidente desistisse de sua candidatura à reeleição contra o republicano Donald Trump.

Durante uma entrevista, ele chamou a secretário de Defesa de "a negra", enquanto tentava lembrar seu nome.

Em entrevista à Black Entertainment Television (BET) – canal americano de televisão por assinatura, geralmente voltado ao público afro-americano –, Biden falava a favor dos direitos dos americanos de ascendência africana ao mencionar que recebeu críticas por nomear Lloyd Austin como secretário defesa.

Porém, o presidente, aparentemente, sofreu outro lapso e esqueceu o nome dela.

“É tudo uma questão de tratar as pessoas com dignidade. E é ter certeza disso, por exemplo, vejam as críticas que recebi por ter indicado a secretária da Defesa, a negra”, disse ele, depois de fazer várias pausas para lembrar seu nome.

“Quero dizer, chamei Katanji Brown”, disse ele em seguida, referindo-se à juiza da Suprema Corte americana.

Depois disso, Biden acrescentou: “Trata-se de deixar claro que a história dos Estados Unidos é uma história negra. A história negra é a história americana e está sendo construída por ela. É por isso que somos fortes".

Biden aproveitou uma entrevista coletiva na semana passada para apresentar uma defesa vigorosa de seu mandato e descartou quaisquer dúvidas sobre sua capacidade de permanecer na corrida democrata para competir por mais quatro anos no cargo.

O primeiro jornalista a fazer uma pergunta a Biden durante a conferência de imprensa perguntou-lhe sobre o apoio que perdeu entre muitos dos seus colegas democratas e sindicais, e questionou-o sobre a vice-presidente Kamala Harris.

No início, o presidente foi desafiador e disse: “O UAW [United Auto Workers] apoiou-me, mas continua”, usando as iniciais inglesas do United Auto Workers Union. Mas depois confundiu Harris com Trump, quando declarou: “Eu não teria escolhido a vice-presidente Trump para ser vice-presidente se ela não fosse capaz de ser presidente”.

Antes da esperada conferência de imprensa, Biden cometeu outra gafe durante um discurso na cimeira da NATO em Washington que rapidamente se tornou viral.

“E agora quero passar a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem coragem e determinação. Senhoras e senhores, presidente Putin”, disse Biden, causando murmúrios entre os presentes.

“Presidente Putin! Ele vai derrotar o presidente Putin. Presidente Zelensky. “Estou tão concentrado em derrotar Putin que temos que nos preocupar com isso”, disse Biden, que se virou para apertar a mão do presidente ucraniano.

Veja também

educação Edital traz prazos e procedimentos para o Celpe-Bras 2024/2