ACIDENTE Jovem de 19 anos morre afogado em açude na zona rural de Bezerros Corpo foi localizado no final da tarde deste domingo (17)

Um jovem de 19 anos, que não teve sua identidade revelada, faleceu na tarde deste domingo (17) após se afogar em açude localizado no Sítio dos Remédios, na zona rural do município de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com o chamado recebido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o jovem teria desaparecido após entrar no açude por volta das 14h40.

Após realizar um trabalho de buscas, a corporação localizou e efetuou o corpo por volta 16h40 também deste domingo.

Segundo os Bombeiros, o corpo foi "deixado aos cuidados da Polícia Civil de Pernambuco para as possíveis diligências".

