Iniciado na última segunda-feira (10), chegou ao quarto dia o julgamento de Guilherme José Lira dos Santos na manhã desta-feira (13), no Recife, uma hora e quinze minutos após o previsto. O homem é acusado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) de ter assassinado a ex-esposa, Patrícia Cristina Araújo dos Santos, por meio de uma colisão de carro em uma árvore, em novembro de 2018. Para as próximas horas, quatro peritos serão ouvidos. Na sequência, acontecerá o interrogatório ao réu.

Na data do episódio que está sendo julgado, Patrícia Cristina tinha 46 anos e estava no banco do passageiro quando o veículo colidiu contra uma árvore na Rua Fernandes Vieira, no bairro da Boa Vista, região central do Recife. A mulher morreu, e Guilherme, condutor do veículo, sofreu ferimentos de grau leve. Ele foi preso em seguida.

Guilherme está sendo acusado de ter cometido homicídio qualificado, por “motivo torpe, mediante dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido''. Em júri popular, também está sendo levada em conta a condição de gênero da vítima, o que também pode classificar o crime como feminicídio.

