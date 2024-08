Julho Sem Plásticos: Casa Criatura celebra coleta de duas toneladas de resíduos reciclados

A- A+

O laboratório de educação e de design circular Casa Criatura, com sede no bairro do Carmo, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, celebra o recorde de coleta de duas toneladas de resíduos, conquistado em sintonia com a ação global “Julho Sem Plásticos”.

Entre os resídios coletados e reciclados pelo laboratório estão, especialmente, tampinhas de garrafa, que demorariam até 500 anos para se decompor naturalmente no meio ambiente.

O material, que foi coletado com o auxilio da Cooperativa de Reciclagem Coocencipe, está em fase de transformação e deve virar mobiliário urbano para a população do Recife, com previsão de instalação já no próximo mês de setembro.

Material coletado pela Casa Criatura deve virar mobiliário urbano para a população do Recife. Foto: Divulgação/Acervo Casa Criatura.

Julho Sem Plásticos

Os utilitários farão parte do projeto de revitalização do Centro do Recife, com base na parceria entre a prefeitura da cidade de Nantes, na França, e a Prefeitura do Recife, através da coordenação técnica da Agência Recife para Inovação e Estratégia (Aries), com execução pela Casa Criatura e a nova proposta de intervenção urbana V.U.C.O. (Viver, Urbano, Caminhando e Ocupando).

“Esse projeto é uma prototipação urbana, fruto de visão diversa e coletiva, que envolve a academia, órgãos da prefeitura, patrimônio, arquitetos e urbanistas, e a população local”, destaca o arquiteto Isac Filho, da Casa Criatura.

Isac esclarece que o esvaziamento atual do Centro do Recife, observado de maneira significativa nos bairros de Santo Antônio e São José, é um fenômeno complexo.

De acordo com o arquiteto, a mudança de dinâmicas comerciais, a descentralização das atividades econômicas e a expansão urbana contribuíram para a diminuição da movimentação nessas áreas.



"Muitas lojas encontram-se fechadas, refletindo a difícil adaptação a novos padrões de consumo e a concorrência de áreas suburbanas", disse.

"Por isso, ocupar não se refere apenas à presença física, mas, sim, à participação ativa na construção e transformação do ambiente urbano. É sobre ser um agente de mudança positiva, contribuindo para a comunidade e influenciando o espaço que se habita. Ocupar é um chamado para a responsabilidade e envolvimento cívico”, completou Isac.

Desde 2003, Recife e Nantes possuem o status de cidades-irmãs, assinando acordos de cooperação com intuito de difundir suas melhores práticas e partilhar saberes e habilidades para a construção de projetos colaborativos nas áreas de desenvolvimento e transformação urbana.

As duas cidade têm organizado missões anuais em seus respectivos países, com workshops, visitas em campo e partilhas de ideias de atuação em espaços urbanos nos dois contextos.



O Vuco chega com a proposta de espaço atrativo e dinâmico, que diversifica a frequência e o convívio durante o dia e a noite para atrair famílias.

“Considerou-se a área da Praça da Independência, popularmente conhecida por Praça do Diario, como local de partida para implementar a Experimentação Urbana, e sua conexão com o Pátio de São Pedro, através da Rua Duque de Caxias, passando pelo Pátio do Livramento e a Rua de São Pedro”, explica a arquiteta Juliana Rabello, também da Casa Criatura.

Instalação e da Experimentação Urbana

A primeira parte da intervenção Vuco foi desenvolvida há poucos dias, com uma abordagem no conceito de "espalhar a palavra".

O processo de pintura do piso é uma expressão criativa que visa a envolver os transeuntes com a essência do projeto. Moldes com as letras que compõem a palavra Vuco foram desenvolvidos para iniciar esse diálogo visual na paisagem urbana.

Além disso, foi feita outra intevenção na Rua Duque de Caxias.



Espelhos convexos foram estrategicamente fixados em alturas e posições variadas nos postes do cruzamento, transformando a via em um ambiente mais seguro e acolhedor, com foco especial em atender às necessidades de segurança das mulheres.

Os espelhos buscam também eliminar pontos cegos e oferecer aos pedestres uma perspectiva clara e aberta dos arredores.

Sobre a Casa Criatura

Com uma sólida bagagem em design e criação de laboratórios de inovação desde 2019, a Casa Criatura destaca-se por suas colaborações internacionais e pela iniciativa de fabricação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) durante a pandemia de 2020, que envolveu a rede internacional Careables.

Em 2023, em parceria com o Instituto Procomum, da Baixada Santista (SP), a Casa Criatura liderou o Lab Tempestade Olinda, um laboratório dedicado à prototipagem e discussão de soluções para desafios climáticos vividos pela cidade.

Em 2024, por meio do projeto Cirandar, a organização venceu duas vezes o desafio “Saneamento do Futuro: Rio Sem Plástico”, na categoria Social, proposto como chamada pública pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

O conceito, apresentado como laboratório de educação e de design circular que aborda os desafios relacionados ao saneamento básico e à gestão de resíduos, ficou entre os três finalistas em uma disputa com 80 instituições, sendo o único nordestino premiado nesta edição.



