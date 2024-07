Kâmala ou Kamála? Veja a maneira certa de pronunciar o nome da favorita à vaga de Joe Biden

A- A+

Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, está entre os nomes favoritos para ocupar a vaga do Partido Democrata na corrida presidencial contra o ex-presidente Donald Trump.



Joe Biden, atual presidente dos EUA na chapa com Kamala, desistiu de concorrer à reeleição e declarou apoio à vice. Kamala afirmou que pretende conquistar a indicação do partido.

Mas em meio à desistência de Biden, e polêmicas entre os nomes cotados para assumir a vaga na disputa das eleições norte-americanas, outro questionamento surgiu.

É Kâmala ou Kamála?

Kamala Harris, de 59 anos, é descendente de mãe indiana e pai jamaicano. O primeiro nome de Harris tem origem indiana e significa "flor de lótus", um símbolo significativo na cultura indiana.

Em 2016, quando se candidatou ao Senado, um vídeo da campanha de Kamala ensinou aos eleitores a forma correta de se pronunciar o nome dela. Segundo o material, o correto é "Kâma-la". Assista:

Já em 2019, a vice-presidente explicou no prefácio do livro de memórias, "The Truths We Hold", o significado e a origem do nome.

O ex-presidente dos EUA e atual candidato do Partido Republicano, Donald Trump, já disse o nome de Kamala errado algumas vezes. Em 2020, ele disse que ela mesma "não o pronunciava corretamente".

Quem é Kamala Harris?

Kamala é a primeira mulher a se tornar vice-presidente dos EUA. Escolhida para ser vice de Biden, foi uma presença fundamental para a eleição da chapa e funcionou como um chamariz para convencer eleitores negros a votar no pleito de 2020.

Formada em Direito e Ciências Políticas, foi procuradora da cidade de São Francisco e, depois, do estado da Califórnia. Kamala também foi senadora pelo estado entre 2017 e 2020 e era considerada a sucessora natural do presidente Joe Biden para as eleições de 2024.

No entanto, o desempenho da candidata foi abaixo do esperado, e as pesquisas indicaram fraca popularidade.

Kamala chegou a se apresentar como pré-candidata à Casa Branca para as eleições de 2020 e liderou algumas pesquisas dentro do Partido Democrata. Porém, perdeu apoio e desistiu da corrida por falta recursos.

Agora, com a desistência de Biden e apoio à vice-presidente, Kamala sai à frente como favorita para concorrer pelo Partido Democrata.

Veja também

Recife Morre sexta vítima de grave acidente na avenida Boa Viagem; homem de 20 anos não resistiu aos ferimentos