Conheça legado de Paulo Marques, ex-pró-reitor de extensão da UFRPE que faleceu aos 93 anos

Ser humano sensível, apaixonado ambientalista, dedicado pesquisador e defensor da cultura do homem sertanejo. Essas foram algumas das referências que o recifense Paulo Marques, falecido no dia 17 de setembro, deixou nos 93 anos de vida. Nesta quinta-feira (26), será celebrada a missa da esperança, em memória do ex-pró-reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Filho de uma tradicional família de médicos, Paulo Marques encontrava no campo o seu refúgio. O fascínio e o cuidado com os animais, o cheiro do mato e a vida no meio rural surgiram, desde pequeno, como fundamentos pelo qual queria lutar.

Apesar da relutância de amigos e familiares, tornou-se engenheiro agrônomo em 1955. Iniciou a jornada profissional no Engenho Sapucagi, localizado em Escada.

Sua trajetória ainda inclui passagem pelo Instituto de Pesquisa Agronômica do Nordeste (Ipeane), local onde deu os primeiros passos na pesquisa de "extensão rural", serviço de educação que visa a melhora da qualidade de vida das famílias rurais.

O educador dedicou-se docência, a extensão universitária e rural até 1993, quando se aposentou

Dedicado ao bem-estar do homem do campo, no início dos anos 1960 foi convidado por Miguel Arraes e Manoel Corrêa a compor o Grupo Executivo de Produção de Alimentos (Gepa). Em 1970, foi nomeado diretor do 1º Núcleo de Integração e Desenvolvimento Rural da UFRPE (NID-UFRPE).

Na Universidade Federal Rural, contribuiu para extensão do ensino por mais de 20 anos. Foi professor “Livre-Docente” e recebeu o título de honoris causa pela instituição de ensino superior.

Na última terça-feira, Paulo deixou sete filhos, dez netos e 11 bisnetos. A "Missa da Esperança", em memória de Paulo, será celebrada nesta quinta-feira (26), às 19h, na Capela do Menino Jesus, em Boa Viagem.





