SAÚDE Leite adulterado no RS: entenda os riscos do uso de soda cáustica e água oxigenada na bebida Substâncias adicionadas ao alimento ajudam a mascarar produtos impróprios para o consumo

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) identificou a produção de derivados lácteos – leite UHT, composto, leite em pó, soro, entre outros –, em uma indústria no município de Taquara, no Vale do Paranhana (RS), com adição soda cáustica e outros compostos como água oxigenada. Também foram identificados “pelos indefinidos” e pontos de sujeira dentro de embalagens.

De acordo com o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, em comunicado, "eles chegam a reprocessar o produto vencido para reutilizá-lo novamente". No entanto, a Justiça ainda não autorizou a divulgação das marcas.





Soda cáustica

Mesmo sendo um material corrosivo e tóxico, o hidróxido de sódio (NaOH), nome científico da soda cáustica, é amplamente utilizado na indústria de alimentos com a função de “regulador de acidez”. Nestes casos, sua ingestão não traz riscos à saúde. Alguns produtos nos quais o uso do composto é permiti são: bebidas não alcoólicas; sopas e caldos; balas, caramelos, pastilhas, confeitos, gomas de mascar, torrones, entre outros; farinhas e massas (alimentícias, para pastéis, para pizzas); gelados comestíveis; molhos, maionese, ketchup, mostarda; cremes vegetais e margarina.

Porém sua utilização em alimentos como o leite é proibida. De acordo com a Anvisa, o uso de hidróxido de sódio no leite tem a finalidade de substituir as boas práticas na produção e processamento da bebida, "pois a intenção é enquadrar um leite fora do padrão em relação a acidez, em um leite padronizado".

"O padrão de acidez do leite tem relação com a contagem de bactérias, e, portanto, o produto que antes tinha acidez fora do limite permitido (e essa acidez foi corrigida com hidróxido de sódio), poderia está com a contagem microbiana fora do padrão estabelecido, sendo este um dos riscos à saúde em função do uso fraudulento", diz a agência em informe técnico publicado em 2007.

Além disso, a soda cáustica pode conter metais pesados, alguns, inclusive, cancerígenos, segundo Silva Filho.

Água oxigenada

Ainda de acordo com o promotor, em comunicado, a água oxigenada (peróxido de hidrogênio), serve para matar micro-organismos e recuperar produto em deterioração. Em relação aos riscos para a saúde da ingestão da água oxigenada em si, diluída em leite dificilmente causaria dano ao organismo - desde que em pequenas quantidade. O prejuízo à saúde estaria em mascarar um leite que estaria impróprio para consumo, além de eliminar vitaminas naturalmente presentes no alimento, como as vitaminas A e E.

