Leitura: ONG abre curso de capacitação para contadores de histórias voluntários

Com o objetivo de promover o hábito da leitura e incentivar o voluntariado, a Associação Viva e Deixe Viver, que atua com contação de histórias para crianças e adolescentes em hospitais e escolas, irá abrir as inscrições para o Curso de Formação de Contadores nesta quinta-feira (5).

Os interessados em fazer parte da ação social poderão fazer a inscrição no site da ONG até o dia 7 de março de 2025. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos.

As aulas do curso serão realizadas no formato presencial e híbrido, dependendo da localidade, com turmas formadas no Recife, Salvador, São Paulo, Campinas, Marília, Baixada Santista, Litoral Norte de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

No total, o curso tem carga horária de 40 horas, realizadas entre março e junho de 2025. O curso custa é de R$ 380.

Confira o cronograma do curso no Recife:

No Recife, o curso de contação de histórias se inicia no dia 1º de fevereiro de 2025. No total, são dez módulos no formato Ensino a Distância (EaD).



Módulos 1 ao 6 (EAD): concluir até 30/03/2025

– Sarau Literário (Online): 3/04/2025

Presencial: contando histórias na saúde – 26/04/2025

Módulos 7 ao 10 (EAD): concluir até 10/05/2025

Encontro presencial – Vivência Terapêutica: 17/05/2025

Treinamento no hospital: entre 20/05/2025 e 31/05/2024

Formatura: 7/06/2025

Os encontros presenciais serão realizados no Compaz Escritor Ariano Suassuna, localizado no bairro do Cordeiro, no Recife.



O curso também pode ser realizado por pessoas que não desejam fazer voluntariado na ONG, mas que buscam o aprendizado sobre contação de histórias nos mais diversos âmbitos.

“Buscamos capacitar pessoas apaixonadas por histórias, sejam iniciantes ou experientes, para que dominem as técnicas narrativas e utilizem essa arte em projetos educacionais, culturais ou terapêuticos”, afirma Valdir Cimino, fundador da ONG Viva e Deixe Viver.

Serviço

Inscrição para Curso – A Arte de Contar Histórias e do Brincar na Saúde

Data: 5/12 a 7/03/2025

Inscrição no site da ONG

Período do curso 15/03/2025 a 14/06/2025.

