Datena Líder de ala divergente do PSDB lança pré-candidatura e Datena ganha concorrência em SP Fernando Alfredo afirma que seu projeto nasce 'longe das salas de reunião dos donos do poder'. Apresentador havia ameaçado desistir em caso de 'sacanagem' em convenção

O ex-presidente do PSDB paulistano Fernando Alfredo apresentou nesta quinta-feira um requerimento de pré-candidatura à prefeitura de São Paulo — num movimento que desafia o apresentador José Luiz Datena, até então único pré-candidato tucano.

A escolha do representante do partido na eleição municipal será feita na convenção do PSDB e do Cidadania, marcada para sábado (27).

Em carta ao presidente da federação partidária na cidade, Mário Covas Neto, Alfredo deixa clara sua discordância com a direção tucana, que defende a candidatura de Datena.

O agora também pré-candidato afirma que seu projeto nasce "longe das benesses dos gabinetes oficiais e das salas de reunião dos donos do poder, mas perto do pulsar das ruas, da militância e dos não favorecidos".

Datena admitiu no começo desta semana que poderia vir a desistir (mais uma vez) de se candidatar caso alguém o "sacaneie", e deixou claro que deseja ter uma convenção de "aclamação" ao seu nome — como foi o evento que oficializou a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) e tende a ser também o ato inicial da campanha de Ricardo Nunes (MDB) à reeleição.

Após as declarações, o apresentador se reuniu na quarta-feira com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), um dos principais caciques da legenda. Em nota divulgada após o encontro, a assessoria do partido informou que o trio "ajustou os últimos detalhes da convenção" e "definiu agendas das próximas semanas e estratégias de campanha".

