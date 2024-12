Tentando perder peso? Pode ser que esteja escolhendo o tipo de leite errado; entenda

A- A+

Pensando na sua saúde e no seu peso, qual tipo de leite costuma escolher? Se respondeu desnatado ou semi-desnatado, pode ser hora de se abrir para o leite integral.

Em um estudo recente publicado no periódico Nutrition Research, pesquisadores americanos investigaram a relação entre a ingestão de leite integral e o peso em adultos.



Eles descobriram que esse tipo de bebida pode ser benéfico em perfis de peso corporal mais saudáveis e risco reduzido de obesidade, desafiando a percepção de que laticínios integrais podem contribuir para o ganho de peso.





As diretrizes dietéticas tradicionais favorecem laticínios com baixo teor de gordura para reduzir o risco de obesidade, mas pesquisas emergentes têm indicado que o leite integral pode não aumentar o ganho de peso e até mesmo diminuir o risco de obesidade, levantado a dúvida para que sejam realizados mais estudos sobre o tema.

O leite integral pode ajudar na dieta ao promover a saciedade, retardar o esvaziamento gástrico e substituir bebidas açucaradas ricas em calorias, de acordo com os pesquisadores.

O estudo analisou 43.038 adultos e a ingestão de leite integral foi avaliada usando diários alimentares de 24 horas e categorizada em leite integral puro e saborizado.



O histórico de ingestão de leite foi avaliado em três estágios da vida (idades de 5 a 12 anos, 13 a 17 anos e 18 a 35 anos) usando dados autorrelatados obtidos por meio de questionários. Medidas antropométricas, incluindo IMC e circunferência da cintura, foram registradas.

A ingestão de leite integral foi encontrada inversamente associada ao peso corporal, IMC e circunferência da cintura na maioria dos grupos. Para adultos com 20 anos ou mais, cada xícara de leite integral foi associada a uma redução de 0,5 kg/m² no IMC, uma redução de 1,5 kg no peso corporal e uma circunferência da cintura 1,1 cm menor.



O leite integral também se correlacionou com uma maior prevalência de peso normal (+2,5% por xícara), menores taxas de obesidade (-3,2%) e circunferência da cintura elevada (-2,2%).

