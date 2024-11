A- A+

Uma mulher foi presa após tentar matar a facadas e marteladas uma gestante, de 28 anos, na cidade de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco.



O crime aconteceu nessa terça-feira (12), no Sítio Coqueiros. A suspeita foi identificada como Jéssica, de 24 anos.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), uma equipe da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar recebeu uma denúncia de cárcere privado.



Ao chegar ao local indicado, os agentes encontraram a vítima, grávida de 8 meses, ensanguentada.

A suspeita foi conduzida à Delegacia Seccional de Limoeiro, onde foi autuada por tentativa de homicídio, tortura e cárcere privado, e encaminhada para audiência de custódia.



Já a vítima ferida, de acordo com a PCPE, foi conduzida ao hospital do município e transferida para o Hospital Agamenon Magalhães, no Recife, onde recebeu atendimento e passa bem.

Veja também

Premiação Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo, é homenageado com o Prêmio Empreendedor do Ano pela EY Brasil