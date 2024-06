Linha TI Cabo/Porto de Galinhas (Nossa Senhora do Ó) passa a atender Serrambi

A- A+

O Grande Recife Consórcio de Transporte informa que, a partir da próxima segunda-feira (1º), nos dias úteis, sábados e domingos, os atendimentos a Serrambi, na Região Metropolitana do Recife, da linha 199 - Camela/TI Cabo serão transferidos para a linha 196 - TI Cabo/P. de Galinhas (N. Sra. do Ó), operadas pela São Judas Tadeu, com itinerário via Porto de Galinhas.

A linha 196 teve acréscimo de um ônibus para viabilizar o novo atendimento a Serrambi e a linha 199, considerando pedidos de usuários do distrito de Camela, teve extensão de horários no final da operação com última viagem saindo às 20h30 do Terminal Integrado do Cabo nos dias úteis e sábados.

Itinerário de atendimento a Serrambi

Terminal/Ponto de Retorno: Terminal Integrado do Cabo, Rua Manoel Estevão, Rua Historiador Pereira da Costa, Rua Armando Jorge Sales, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Rodovia Br-101-Sul, Antiga, Rodovia PE-060, Rodovia PE-060 (Pista Local Oeste), Rodovia PE-060, Avenida Francisco Alves de Souza, Rua Cristóvão José da Silva, Rua do Comércio, Rua Gilvan Leôncio Marques, Rodovia PE-060, Rodovia PE-038, Avenida Manoel Gomes da Silva (N. S. do Ó), Travessa João Rufino de Souza, Rua 41, Travessa da Macaíba, Rua da Macaíba, Rua Mário Júlio Rêgo, Rua Cristóvão de Souza Leão, Rua SB, Rua do Colégio (N. S. do Ó), Rodovia PE-009, Rua da Esperança, Rodovia PE-051, Avenida dos Santos, Avenida dos Pescadores.

Ponto de Retorno/Terminal:

Avenida dos Pescadores, Avenida dos Santos, Rodovia PE-051, Rua Esperança, Rodovia PE-009, Rua do Colégio (N. S. do Ó), Rua Pedro Serafim de Souza, Rua Luís Costa, Avenida Manoel Gomes da Silva, Travessa João Rufino de Souza, Rua 41, Travessa da Macaíba, Rua da Macaíba, Rua Mário Júlio Rêgo, Rua Cristóvão de Souza Leão, Rua SD, Rua do Colégio (N. S. do Ó), Rodovia PE-009, Rodovia PE-038, Rodovia PE-060, Rodovia PE-060 (Pista Local Leste), Rua Vereador Gilberto Fragoso, Rua Historiador Pereira da Costa, Rua Lucilo Reis e Silva, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Rua Júlio Silveira, Rua Historiador Pereira da Costa, Rua Dr. Antônio de Souza Leão, Rua Teixeira de Sá, Rua Manoel Queirós da Silva, Rua Luiz Cabral de Oliveira, Terminal Integrado do Cabo.

Para tirar dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, ou pelo WhatsApp 81 9.9488.3999, das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5512/5518.

