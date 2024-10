Lula lamenta morte de Ary Toledo: ''Talento e a disposição para fazer o povo brasileiro sorrir''

A- A+

O presidente Lula lamentou, neste sábado, em nota, a morte do humorista Ary Toledo. O presidente lembrou que o comediante paulista exerceu inúmeras atividades culturais. "Em comum entre elas, o talento e a disposição para fazer o povo brasileiro sorrir", afirmou

Nascido em 1937, Ary Toledo fez carreira no rádio e na televisão com suas piadas e causos. "Também gravou discos e escreveu livros sempre com a marca da irreverência", escreve ao presidente.

"Uma característica, aliás, que o levou a ser preso pela ditadura militar, em 14 de dezembro de 1968, após a piada 'Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem gato, caça com ato', feita em um espetáculo no Teatro de Arena, em São Paulo, em relação ao Ato Institucional número 5, que instituiu o regime", escreveu. "Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da história de Ary Toledo", disse.

O humoristamorreu na manhã deste sábado, aos 87 anos, em São Paulo. A informação foi divulgada no perfil oficial do artista no Instagram. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, e faleceu por volta das 08h17. A causa da morte não foi divulgada, mas o artista já apresentava problemas de saúde e chegou a ser internado neste ano, com pneumonia.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta, Mestre.”

O velório do comediante, aberto ao público, acontece na tarde deste sábado (12), no centro de São Caetano do Sul (SP), a partir das 14h. Às 19h, haverá uma cerimônia de despedida, e em seguida o corpo do artista será cremado.

Quem era Ary Toledo

Conhecido por sua irreverência, Ary Toledo nasceu em Martinópolis, no interior de São Paulo, em 22 de agosto de 1937, e fez carreira na televisão e no rádio contando piadas que abordavam temas sociais, políticos e besteirol, além de causos engraçados.

Ary também foi cantor, letrista e ator, e começou sua carreira artística no Teatro de Arena.

Ao longo da carreira, trabalho em emissoras de televisão como TV Tupi, Record e SBT, e acumulou um acervo de cerca de 65 mil anedotas, muitas publicadas em livros, além de ter gravado diversos discos.

O humorista foi casado por 40 anos com a diretora teatral Marly Marley, que faleceu em 2014 , aos 75 anos.

