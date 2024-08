Mackenzie incorpora Colégio Agnes com investimento previsto em R$50 milhões para os próximos 3 anos

A- A+

O Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) incorporou o Colégio Agnes Erskine, na última sexta-feira (16), que passou a ser Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes. O objetivo principal dessa união é elevar o nível educacional e formar profissionais ainda mais qualificados para o mercado de trabalho.

Para a integração, está previsto um investimento de R$ 50 milhões para os próximos três anos, para realização das obras de modernização dos 30 mil m² da unidade, localizado no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

Unidade educacional foi incorporada pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie | Foto: Divulgação

O colégio já atende mais de mil alunos desde a educação infantil até o ensino médio. O corpo docente, composto por cerca de 227 colaboradores, vai passar por um processo de capacitação para se adequar à nova fase da instituição.

Também será um diferencial a expertise em ensino superior do Mackenzie com a expectativa de cursos superiores a curto prazo, já previsto no projeto da chegada da instituição ao nordeste.

“Estamos iniciando a incorporação do Mackenzie em Recife, trazendo o que há de melhor para o Nordeste, com um sistema de ensino exclusivo, o Sistema Mackenzie, que será aplicado em nossas unidades e instituições parceiras. Nosso objetivo inicial é dobrar o número de alunos matriculados em nossa unidade”, afirma o diretor geral do Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes, Eduardo Moraes Lins de Azevedo.

Fundado em 16 de agosto de 1904, o antigo Colégio Agnes celebrou o marco de 120 anos de tradição educacional e essa integração um com culto de Ação de Graças.

“O propósito é unir nossas forças, mantendo o espírito de instituições irmãs. Estamos combinando a tradição com inovação, tecnologia e um sistema de ensino próprio, com o objetivo de colocar o Mackenzie no topo da educação básica no Recife”, enfatiza o diretor-geral.

Veja também

MPOX Mpox: Tailândia confirma primeiro caso de nova variante da doença