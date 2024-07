Mãe acusa Salcedo de ser um dos mandantes do assassinato da própria irmã

A- A+

A mãe de Carlos Salcedo, jogador de futebol mexicano, e de Martha Paola Salcedo, mulher que foi morta a tiros no país no último sábado (29), está acusando o filho de ser um dos autores do assassinato da própria irmã. Por meio das redes sociais, María Isabel Hernández Navarro apontou que o atleta e sua esposa, Andrea Navarro, teriam participado da elaboração do crime.

A nova versão para tentar desvendar o assassinato surgiu nesta quinta-feira, no perfil do Instagram da própria Paola, que foi morta a tiros ao sair do circo Bardum, em Huixquilucan, no México. María Isabel compartilhou a publicação em sua própria conta, pedindo: "Justiça para minha filha".





"O real motivo para que Carlos Salcedo queira sair do país é porque ele e sua esposa, Andrea Navarro, são os autores intelectuais do assassinato de Paola", diz a publicação que ainda fala cita um feminicídio.

A mensagem se refere às informações que surgiram apontando para o desejo de Carlos Salcedo em deixar o México, após a morte da irmã mais velha, alegando "motivos pessoais". O zagueiro de 30 anos veste a camisa do Cruz Azul, um dos maiores clubes do país, e que está prestes a iniciar a disputa da nova temporada do campeonato nacional.

Em sua conta do Instagram, Salcedo publicou uma foto fazendo sinais positivos com os dedos, e agradecendo a pessoas que vêm lhe apoiando: "Obrigado a todos(as) pelo apoio dado nestes momentos."

Segundo o jornal mexicano El Universal, María Isabel ainda não se pronunciou além do Instagram, e nem esclareceu se foi ela a responsável por fazer as postagens.

Disputa judicial

Martha era uma grande fã de futebol e por isso, chegou a trabalhar como apresentadora de um programa no YouTube chamado "Líderes del Rebaño", onde falava sobre o Chivas Guadalajara, um grande clube do México. Ela e Salcedo mantinham uma relação conturbada, que culminou em uma disputa judicial entre as duas partes, em 2016.

Tudo começou quando Salcedo anunciou, através de um comunicado, que ia romper relações com sua mãe, irmã e pai, que era o seu empresário na época. O zagueiro alegava que os familiares estavam se aproveitando da sua situação econômica, além de relata que Martha Paola estava tentando o desestabilizar.

O atleta afirmou que ela mantinha relações com outros nomes do meio, com o objetivo de conseguir informações em seu próprio benefício.

A família manteve-se em silêncio até janeiro de 2017, negando todas as alegações feitas pelo jogador, que acusou Paola de tentar extorquir uma figura pública em troca de 5 milhões de pesos.

Em 2020, a relação estremecida entre Martha e Salcedo passou por uma mudança de rota. O jogador a perdoou, após ela mandar um presente de aniversário para sua filha. O zagueiro teria pedido para deixar o clube Cruz Azul após a morte de sua irmã. Ele alegou "motivos pessoais" e que precisa "urgentemente deixar o clube e sair do país".

Relembre o caso

Martha Paola, irmã de Carlos Salcedo, foi morta a tiros ao sair do circo Bardum, em Huixquilucan, no México. Segundo a imprensa local, a apresentadora de TV estava com a família no local. O crime ocorreu na noite do último sábado (29).

Ela teria saído do local e ido em direção a um estacionamento para atender um telefonema. Em seguida, dois homens se aproximaram e atiraram diversas vezes na mexicana. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, segundo o El Universal.

Nas redes sociais, o time Cruz Azul, no qual Carlos Salcedo joga, lamentou a morte de Paola. "Lamentamos a morte sensível de Paolo Salcedo, irmã do nosso jogador Carlos Salcedo", escreveram no X (antigo Twitter). O jogador, que fez parte da seleção do México na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, também se manifestou sobre a morte da irmã.

Martha tinha um filho de 4 anos, do seu antigo relacionamento com o também jogador de futebol Nicolás Vikonis. Vikonis, atualmente, é goleiro do time Celaya, que disputa a Liga de Expansión MX, equivalente à segunda divisão mexicana.

