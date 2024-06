A- A+

crime Mãe tortura filha e grava a cena; mulher foi presa pela polícia na manhã desta segunda-feira Menina de 11 anos tem transtorno do espectro autista e sofria violência em casa. Acusada confessou o crime, de acordo com a polícia

Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, na manhã desta segunda-feira, uma mulher acusada de torturar a própria filha. A menina de 11 anos tem transtorno do espectro autista e sofria violência em casa.

De acordo com a polícia, as investigações começaram quando os agentes tomaram conhecimento de um vídeo postado nas redes sociais. As imagens mostravam a mulher sufocando a menina com uma sacola na cabeça.

Nas imagens, que teriam sido gravadas pela própria autora, também é possível ver a criança amarrada pelas mãos e pelos pés. Após agentes analisarem o vídeo foi instaurado inquérito e identificada a mulher.

Um mandado de prisão temporária pelo crime de tortura foi decretado pela Justiça e os policiais seguiram em diligências para prender a acusada.

Após um levantamento de informações e trabalho de inteligência, a equipe da DCAV localizou a mulher no município de Vassouras. Ela foi encaminhada para a delegacia e, segundo a polícia, confessou o crime.

Veja também

ELEITORADO Nos EUA, pesquisas indicam que Biden ganhou apoio entre eleitores idosos