Mata Sul Tonho do Egito: vice-prefeito de Catende é preso após divulgar vídeo atirando Antônio Luiz Colaço Lira foi preso em Jaboatão dos Guararapes

O vice-prefeito de Catende, cidade na Mata Sul de Pernambuco, foi preso na manhã desta segunda-feira (17).

Antônio Luiz Colaço Lira, conhecido como Tonho do Egito, de 47 anos, foi preso em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O cumprimento de mandado de prisão considerou crimes relacionados à medida do artigo 14 e 15, do Estatuto do Desarmamento.

Na noite do sábado (15), Tonho do Egito postou nas redes sociais um vídeo portando uma arma e atirando contra a parede da própria casa enquanto assistia à televisão.

Vice-prefeito de Catende se envolve em polêmica. Pega o revolver e atira dentro de casa ao esmo.https://t.co/UQQm0Iva0S… pic.twitter.com/VKx0sPCRSn — Jorge Silva (@PrjorgeS) June 16, 2024

Após repercussão negativa, o conteúdo foi apagado. A prefeita da cidade, Graça Maria, lamentou o ocorrido e disse que não compactua com qualquer ação dessa natureza.

Um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil de Pernambuco para apurar as ocorrências de arma de fogo e porte ilegal de arma.

