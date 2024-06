A- A+

Morreu no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, o idoso de 74 anos, ferido com uma facada no pescoço desferida pelo filho, em Olinda, na Região Metropolitana.

Lutero Valentin Silva não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira (17), segundo informou a unidade de saúde.

O crime aconteceu na manhã da sexta-feira (14), em um apartamento no bairro de Jardim Atlântico. Na ocasião, além de ferir o pai, o suspeito também assassinou a madrasta Josiete Monteiro da Silva, 64, a golpes de faca.

Ele foi identificado como Marcos Vinícius Souza Valentim, de 28 anos, que, após cometer o crime em Olinda, fugiu com o carro do pai.

Horas depois de matar a madrasta e ferir o pai, o suspeito foi encontrado morto no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o corpo de Marcos foi achado em via pública com "ferimentos provocados por arma branca".

Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

