Metrô Metrô: falha de funcionamento causa transtornos para passageiros do Grande Recife Segundo a CBTU, os trens seguem operando com velocidade menor

As Linhas Centro e Sul do metrô do Grande Recife passam por problemas de funcionamento na manhã desta segunda-feira (17), e causou transtornos para a população.

Em contato com a reportagem, o Gerente de Comunicação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Salvino Gomes, explicou que há uma falha na "sinalização dos trens no sistema".



"Por conta disso, estamos operando os trens com menor velocidade. Começou agora às 8h e estamos trabalhando para apurar corretamente o que está causando esse problema para que possamos solucionar isso", explicou.

Transtornos para a população

Uma das passageiras que passa por transtornos para utilizar o transporte é Thawane Alves, jornalista de 22 anos. Ela esperou pelo menos 40 minutos na Estação Santa Luzia, no bairro da Estância, Zona Oeste do Recife, para se deslocar para a Estação Joana Bezerra, Centro.

"Enquanto estava na estação, passaram dois trens sentido Jaboatão e Camaragibe, mas nada sentido Recife, que era o que eu pretendia usar. Tive que pedir um carro de aplicativo para ir para me deslocar. Quando saí, a plataforma estava completamente lotada, e vi duas outras mulheres pegando Uber do lado de fora, provavelmente também por causa da demora", contou.

Outro usuário prejudicado foi Gabriel Guilherme, publicitário de 30 anos. Ele contou que estava na estação Largo da Paz, no Recife, a caminho da Estação Monte dos Guararapes, em Jaboatão, e esperou mais de uma hora para conseguir pegar o metrô.

"Segundo me disseram aqui, dois trens chegaram a passar sentido Cajueiro Seco/Recife, mas, para mim, não passou nesse tempo todo. Havia quase 100 pessoas aqui esperando comigo", relatou.

A Folha de Pernambuco também solicitou uma nota oficial à CBTU, que afirmou que a normalização aconteceu por volta das 08h44. "A partir desse momento, o nosso Centro de Controle começou a reorganizar o posicionamento dos trens, para normalizar o intervalo entre eles", afirmou a companhia.



Confira, abaixo, a nota da CBTU na íntegra.



A CBTU Recife informa que hoje, 17/06, por volta das 07h20, um problema no sistema de sinalização no Centro de Controle Operacional atrasou os trens, tanto na Linha Centro como na Linha Sul. A manutenção foi acionada e a normalização aconteceu por volta das 08h44. A partir desse momento, o nosso Centro de Controle começou a reorganizar o posicionamento dos trens, para normalizar o intervalo entre eles.

