BR-232 Samu Metropolitano do Recife atualiza número de vítimas atendidas em acidente em Moreno Ao todo, dez pessoas receberam assistência do Samu, além de outras duas dos Bombeiros

O Samu Metropolitano do Recife atualizou o número de vítimas socorridas no acidente entre uma van e um ônibus, em Moreno, na manhã deste domingo (16). O serviço informou que atuou na assistência e remoção de dez pessoas, sendo seis mulheres e quatro homens, na faixa etária dos 23 aos 72 anos.

O sinistro ocorreu no Km29 da BR-232, na Região Metropolitana do Recife, no sentido Interior de Pernambuco, por volta das 9h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo menor tentava acessar a rodovia quando foi atingido pelo ônibus.

Foram envolvidas ambulâncias das bases do Samu no Recife, Moreno, Jaboatão dos Guararapes e Vitória de Santo Antão, além do Corpo de Bombeiros e do serviço aeromédico do Samu/PRF.

Confira relação das vítimas divulgada pelo Samu abaixo:

Homem, 42 anos, removido para o Hospital da Restauração.

Mulher, 48 anos, removida para o Hospital da Restauração.

Mulher, 51 anos, removida para o SPA Dr. Beiró Uchôa (Moreno).

Homem, 41 anos, removido para o Hospital Getúlio Vargas.

Mulher, 23 anos, removida para o Hospital Unimed III.

Mulher, 57 anos, removida para o Hospital João Murilo (Vitória de Santo Antão).

Homem, 72 anos, removido para o Real Hospital Português.

Mulher, 53 anos, removida para o Real Hospital Português.

Mulher, 25 anos, removida para o Hospital João Murilo (Vitória de Santo Antão).

Homem, 24 anos, removido para o Hospital João Murilo e, posteriormente, transferido para o Hospital Getúlio Vargas.

Outras duas pessoas foram conduzidas pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular no Derby, uma do sexo feminino (24 anos) e outra do sexo masculino (28 anos). Segundo os serviços de emergência, não houve mortes.

