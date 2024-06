A- A+

Um policial penal do Rio Grande do Norte, de 37 anos, foi preso em flagrante após dirigir embriagado, em alta velocidade, e bater em uma ambulância e outros três veículos, na BR-101, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

O homem, que não teve o nome divulgado, também atropelou um policial militar, atirou em duas pessoas e chutou os agentes que realizaram sua prisão.

O caso aconteceu na sexta-feira (14). A PMPE informou que foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo, na Estrada do Arraial, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

Segundo a corporação, o policial penal teria atirado em duas pessoas, atropelado um policial militar e seguido, em alta velocidade, para a BR-101, no sentido Paulista, na Região Metropolitana.

No km 60, no bairro da Guabiraba, o carro que o homem dirigia - modelo Tracker - colidiu em um Gol, um Onix, uma motocicleta e em uma ambulância. Um dos veículos atingidos pertence a um PM.

Policial penal colidiu em quatro veículos. Foto: PRF/Divulgação

"O suspeito tentou fugir e foi detido por populares. Na ocasião, a arma dele foi extraviada", disse a PMPE.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o policial penal estava sob efeito de álcool. O teste do bafômetro indicou o resultado de 0,86mg/l, que configura crime.

Durante o acidente na BR-101, o condutor da moto atingida ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde não identificada. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) disse que toda a ação resultou em cinco vítimas, entre 30 e 43 anos.

O policial penal foi autuado em flagrante por roubo de veículo, tentativa de homicídio e lesão corporal de trânsito, levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte e, em seguida, para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.



"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguirão até a completa elucidação dos fatos", afirmou a PCPE.

