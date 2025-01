Mark Carney confirma candidatura para suceder Trudeau como primeiro-ministro do Canadá

A- A+

Mark Carney, ex-banqueiro central do Canadá e do Reino Unido, declarou formalmente nesta quinta-feira, 16, seu interesse em suceder Justin Trudeau como líder do Partido Liberal e primeiro-ministro do país, prometendo uma agenda econômica focada em tirar o país de um período de crescimento estagnado.

Carney revelou suas intenções a uma multidão em Edmonton, Alberta, a cidade do oeste canadense onde passou a maior parte de sua juventude.

"Não sou o único liberal no Canadá que acredita que o primeiro-ministro e sua equipe desviam sua atenção da economia com muita frequência. Não perderei o foco", disse.



Pouco depois de seu anúncio formal, a Brookfield Asset Management informou que Carney havia deixado o cargo de presidente da gestora de ativos e que o executivo-chefe Bruce Flatt assumiria a função.

