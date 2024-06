Mau hálito: conheça soluções científicas para combater problema

A- A+

O mau hálito (ou halitose) pode ser uma preocupação embaraçosa e persistente. As causas são variadas e vão desde uma má higiene bucal até problemas de saúde subjacentes no intestino, nos seios nasais e na corrente sanguínea.



Felizmente, a ciência desenvolveu várias soluções para combater esse problema, que foram divulgadas por Dan Baumgardt, professor da Escola de Fisiologia, Farmacologia e Neurociência da Universidade de Bristol, no Reino Unido.

Como evitar o mau hálito?

Higiene bucal rigorosa

A causa mais comum do mau hálito é o acúmulo de bactérias na boca. Elas podem produzir compostos voláteis de enxofre que são responsáveis pelo mau odor.



Portanto, manter uma higiene bucal adequada é essencial para combater a halitose. Isso inclui escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia, usar fio dental diariamente para eliminar os restos de comida entre os dentes e limpar a língua com um raspador próprio. O



uso de um enxaguante bucal antibacteriano pode proporcionar uma solução temporária, mas não deve substituir a rotina de escovação e uso de fio dental.



Hidratação adequada

A boca seca (ou xerostomia) pode ser uma causa significativa do mau hálito. A saliva ajuda a limpar a boca e eliminar as partículas de alimentos que podem se decompor e causar mau odor.



Beber bastante água durante o dia pode ajudar a manter a boca hidratada e promover a produção adequada de saliva. Mastigar chiclete sem açúcar também pode estimular a produção de saliva e manter a boca úmida.

Dieta rica em verduras de folhas verdes

As verduras de folhas verdes, como espinafre e alface, contêm clorofila, conhecida por suas propriedades desodorizantes naturais.



Incluir mais dessas verduras na dieta diária pode ajudar a neutralizar os compostos de enxofre na boca e melhorar o hálito.



Além disso, uma dieta rica em fibras pode manter uma digestão saudável e prevenir o mau hálito relacionado a problemas digestivos.

Testes respiratórios para diagnosticar problemas de saúde

O mau hálito persistente pode ser um sinal de problemas de saúde subjacentes, como infecções bacterianas no intestino ou na boca.



Os médicos podem realizar testes respiratórios para detectar bactérias específicas, como Helicobacter pylori, que podem causar úlceras no estômago e mau hálito.

Os testes também podem detectar o supercrescimento bacteriano no intestino delgado (SIBO), que produz gases como hidrogênio e metano. Esses exames, portanto, permitem um diagnóstico preciso e um tratamento adequado.

Parar de fumar

Fumar é uma das principais causas do mau hálito. Os produtos químicos nos cigarros podem secar a boca e criar um ambiente favorável para as bactérias produtoras de odores.



Também o tabagismo pode danificar as gengivas e causar doenças periodontais, que também contribuem para a halitose. Parar de fumar não apenas melhorará o hálito, mas também trará benefícios significativos para a saúde geral.

