A- A+

Para muitas pessoas, o aniversário é uma data especial, celebrada com entusiasmo e alegria. No entanto, há um grupo significativo que não se sente confortável em comemorar essa data, e a psicologia aponta diversos fatores que podem explicar esse desinteresse ou desconforto.

Desde reflexões sobre metas não alcançadas até o impacto das redes sociais e comparações constantes, a celebração de um aniversário pode ser, para algumas pessoas, um momento de estresse ou melancolia, em vez de festa.

Além disso, questões como a necessidade de ser o centro das atenções, o medo do envelhecimento e as associações com perdas passadas também podem influenciar a aversão a essa data.

Reflexão sobre conquistas e expectativas não cumpridas

O portal El País aponta que os aniversários costumam ser momentos de balanço pessoal, onde avaliamos nossas conquistas e metas. Se percebemos que não alcançamos certos objetivos, isso pode gerar sentimentos de frustração ou tristeza.

Segundo o Instituto de Psicologia Psicode, “para aqueles que se propuseram a um projeto em determinada etapa de sua vida, não tê-lo conseguido pode ser um lembrete de propósito frustrado, o que impede o aproveitamento desse dia tão marcante”.



Foto: Freepik

Incomodidade ao ser o centro das atenções

Para as pessoas introvertidas ou com ansiedade social, ser o foco da atenção em uma celebração pode ser desconfortável ou estressante. A pressão para interagir e atender às expectativas sociais pode levar a evitar essas situações.

Especialistas indicam que “para aquelas pessoas que têm ansiedade social, ou são muito tímidas, o dia do aniversário se torna uma situação estressante, pois não gostam de ser o centro das atenções e que as pessoas fiquem observando-as”.

Impacto das redes sociais e comparações

As redes sociais elevaram as expectativas sobre como deveria ser uma comemoração de aniversário, o que pode gerar pressão adicional. A comparação com as experiências compartilhadas por outros pode diminuir a satisfação pessoal e aumentar a ansiedade.

Foto: Freepik

Segundo as codiretoras do Instituto de Psicologia Psicode, “nas redes sociais há uma magnificação das emoções positivas e existe uma comparação constante. A chegada do aniversário pode ser estressante para quem deseja comemorá-lo, assim como para aquelas pessoas que as seguem nas redes sociais e não dispõem dos mesmos recursos”.

Associações com experiências passadas ou perdas

O site La Vanguardia explica que os aniversários podem evocar lembranças de pessoas que já não estão mais presentes ou de experiências passadas negativas, gerando sentimentos de tristeza ou melancolia. A psicóloga Nuria Casanovas explica que “no nível inconsciente, temos tendência a precisar de rituais e fazemos uma reavaliação de nossa vida e do nosso sentido”.

Medo do envelhecimento e da morte

Comemorar o aniversário nos lembra da passagem do tempo e de nossa própria mortalidade, o que pode gerar ansiedade ou medo, especialmente em sociedades que valorizam a juventude. Esse medo inconsciente do envelhecimento pode levar a evitar as comemorações de aniversário.

Veja também

Guerra Exército russo diz ter interceptado oito mísseis americanos lançados pela Ucrânia