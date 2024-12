A- A+

saúde Verão: por que as mãos incham em altas temperaturas e como evitar que isso aconteça O edema é um fenômeno comum nos meses quentes, causado pela dilatação dos vasos sanguíneos para regular a temperatura interna do corpo; veja recomendações para reduzi-lo

O inchaço do corpo, principalmente das mãos e dos pés, é um fenômeno conhecido como edema e é um dos efeitos mais comuns das altas temperaturas do verão.

É uma resposta corporal ao calor que não é apenas desagradável pelo desconforto físico e exaustão que causa, mas também pela sua aparência.

É um acontecimento intimamente relacionado com o calor e com a forma como o corpo tenta regular a sua temperatura interna, embora também possa ser influenciado por vários fatores como o sedentarismo, alimentação pobre em nutrientes e determinadas condições de saúde.

A Clínica Mayo, nos Estados Unidos, explica que o mecanismo é acionado como uma defesa contra o aumento do calor no corpo e, portanto, o sistema circulatório começa a dilatar os vasos sanguíneos para promover a dissipação do calor.

Depois, ocorre um acúmulo temporário de líquido nos tecidos, resultando em inchaço visível e sensação de peso. Embora seja um processo fisiológico "inofensivo", compreender as suas causas e saber como aliviá-lo pode fazer a diferença entre sobreviver aos meses quentes ou conviver com desconfortos desnecessários.

Em alguns casos, o inchaço pode aparecer dentro de algumas horas ou mesmo durante a noite.

— O edema pode desenvolver-se rapidamente, embora seja mais comum que se manifeste ao longo de vários dias — disse em reportagem anterior sobre o assunto o médico Ramiro Heredia, de medicina interna do Hospital das Clínicas.

Sobre o motivo pelo qual o edema aumenta em climas quentes, Heredia explica que "são mais comuns no verão, com temperaturas mais quentes, que fazem com que os vasos da pele fiquem mais vasodilatados para resfriar o corpo se necessário”.

Dicas para reduzir o inchaço das mãos

A Fundação Espanhola do Coração indica, como tratamento para o edema, incorporar os seguintes hábitos saudáveis:

Siga uma dieta com baixo teor de sódio. “Sugere-se evitar adicionar sal nas refeições, pois, como o sal ‘atrai’ água, quanto mais sódio consumido, mais água será retida. Em vez disso, é aconselhável consumir ervas, especiarias, limão, vinagre e óleos aromatizados para realçar o sabor dos alimentos”, informa a instituição.

Hidrate-se durante o dia. Isso equilibra os níveis de fluidos e evita a retenção de água. Além disso, melhora a função renal, facilitando a eliminação do excesso de sódio e líquidos. Recomenda-se beber entre 2 e 3 litros de água por dia, ajustando conforme o clima e a atividade física.

Prefira o consumo de alimentos naturais, como frutas frescas, vegetais, legumes, carnes e peixes, exceto aqueles que contenham grandes quantidades de sal e conservantes.

Evite alimentos ultraprocessados. Não são recomendados porque costumam conter altos níveis de sódio, o que promove retenção de líquidos e agrava o edema. Além disso, seu baixo teor de nutrientes essenciais prejudica o equilíbrio hídrico e a função renal, piorando a inflamação.

Pratique exercício físico regularmente. Ativa a circulação sanguínea e linfática, ajudando a drenar o excesso de líquidos nos tecidos.

Leia os rótulos dos alimentos comerciais para selecionar aqueles com menor teor de sódio.

— A prática diária de exercício aeróbico moderado – provavelmente no início piora o edema, mas depois traz benefícios a longo prazo – e colocar as pernas para cima sempre que possível ajuda a reabsorver e eliminar o edema, aumentando o nível de urina noturna — indicou Hérédia.

É fundamental ressaltar a importância de ir ao médico em caso de sintomas prolongados de edema e evitar recorrer à automedicação.

Heredia foi contundente: “somente sob indicação médica, considerando a causa e a intensidade do inchaço, alguns pacientes podem se beneficiar do uso de diuréticos, medicamentos destinados a facilitar a eliminação de líquidos”.

Embora o inchaço de certas partes do corpo durante o verão possa ser um desconforto temporário, também funciona como um lembrete para prestar atenção aos sinais que seu corpo está enviando.

A adoção das medidas de alívio mencionadas anteriormente não só ajuda a combater o edema, mas também promove um estilo de vida mais equilibrado e saudável.

