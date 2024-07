A- A+

Saúde Menina de 1 ano que nasceu com metade do coração utiliza Viagra; entenda o caso O medicamento ajudou a manter o fluxo sanguíneo equilibrado no corpo de Hope Stainton após procedimentos cirúrgicos

Ao nascer com apenas o lado esquerdo do seu coração, Hope Stainton, de 1 ano, precisou ser medicada com sildenafil, comercializado sob a marca Viagra.

Conhecido por tratar a disfunção erétil, o fármaco foi utilizado para manter o fluxo sanguíneo equilibrado no corpo de Hope após uma série de cirurgias reconstrutivas no órgão defeituoso.

Os diversos procedimentos de reconstrução começaram quando Hope tinha apenas cinco semanas de vida, devido a rara hipoplasia isolada do ventrículo direito, uma malformação congênita.

A condição foi descoberta na 20 semana de gravidez.

Mas, para além do estranhamento inicial dos pais, o medicamento foi eficaz no tratamento de Hope.

"Fiquei chocado quando os médicos nos disseram — nunca imaginei que algo assim seria usado no tratamento dela. Mas funcionou brilhantemente. Ela se recuperou de forma incrível da cirurgia, e olhando para ela agora você não saberia que ela tem apenas metade de um coração funcionando”, afirmou Kim Stainton, mãe da menina, em entrevista ao The Sun.

Hope, que completa 2 anos de idade em agosto, é considerada uma criança "feliz", mesmo que tenha vivido dificuldades quando nasceu.

"Parece um milagre que ela esteja aqui conosco", completou Kim.

Veja também

Imagens do olho Pesquisadores chegam à diagnóstico de esclerose múltipla com imagens do olho