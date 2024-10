Menina desenha avião da FAB em agradecimento, emocionando militares ao ser repatriada Líbano

A- A+

Um momento comovente marcou a chegada do segundo voo da Força Aérea Brasileira (FAB) de repatriados do Líbano, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta terça-feira. Entre os 227 passageiros, uma pequena menina expressou sua gratidão com um desenho da aeronave KC-30, que a trouxe de volta ao Brasil.

No papel, a imagem veio acompanhada da frase: “Obrigada por ajudar a me salvar”.

O gesto representa o alívio e a gratidão de muitas famílias brasileiras que, assim como a da menina, foram retiradas da zona de conflito no Líbano. Em menos de três semanas, a região tem sido palco de uma campanha aérea de Israel que já matou mais de 1.400 pessoas, feriu quase 7.500 e deslocou 1,5 milhão de pessoas, segundo o grupo britânico Airwars.

Uma foto, publicada pela FAB, mostra a menina segurando o desenho colorido ao lado de quatro militares da tripulação, dentro da cabine de pilotagem do KC-30. Sorridente, a menina usa um lenço com a bandeira do Brasil na cabeça, e os pilotos aparentam estar orgulhosos e felizes com o gesto da criança.

A Operação "Raízes do Cedro", coordenada pelo governo federal em parceria com o Itamaraty e a FAB, já trouxe de volta 456 brasileiros em dois voos. No último domingo, o primeiro voo também pousou em São Paulo, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu os passageiros pessoalmente.

Operação de guerra

A operação de resgate dos brasileiros foi amarrada depois de diversos contatos diplomáticos. Durante viagem a Nova York em setembro para participar da Assembleia Geral da ONU, Lula conversou com autoridades sobre a necessidade de retirar os brasileiros da região e de um cessar-fogo.

O comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Damasceno, afirmou que a Força Aérea Brasileira (FAB) tem capacidade de trazer 500 pessoas por semana do Líbano.

Ele ressaltou ainda que eventuais desistências serão substituídas para que os lugares sejam aproveitados.

Isso é possível? EUA temem bombardeio de Israel contra instalações nucleares do Irã

A operação para retirar os brasileiros do Líbano usou a experiência recente do Brasil com a operação "Voltando em paz", que trouxe os brasileiros que estavam na Faixa de Gaza em meio à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A operação resgatou mais de 1.500 brasileiros em 11 voos, além de animais de estimação.

