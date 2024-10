A- A+

MORTE TRÁGICA Menino que morreu após tomar choque em academia no Recife brincava de pique-esconde com amigos Tomás Felipe Bandeira da Rocha chegou a ser socorrido para a UPA dos Torrões, mas não resistiu e morreu

Tomás Felipe Bandeira da Rocha, de 10 anos, que morreu, na noite de quarta-feira (2), após tomar um choque elétrico em um armário, brincava de pique-esconde com outros três amigos no local.

O incidente aconteceu por volta das 22h, na Academia Recife instalada na praça Arnaldo Assunção, no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste da capital pernambucana.

O segurança de 55 anos Inaldo Moura, que usava o equipamento no momento em que os meninos brincavam, conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (3), na academia. Ele contou que percebeu que Tomás foi para a parte de trás do armário e se apoiou para se esconder durante a brincadeira.

Em seguida, Inaldo apenas ouviu o grito de socorro de um dos outros meninos.

"Cheguei, fiz os primeiros socorros no garoto, mas ele infelizmente não resistiu. A mãe dele estava aqui, na praça, vendo o que acontecia, e me ajudou a prestar o socorro. Depois de levarem a criança para a UPA, chamei apoio da prefeitura e isolei a área por mais de uma hora até que eles chegassem", explicou.

Tomás tinha 10 anos: morte trágica aconteceu em academia numa praça no Recife (Foto: Cortesia/Arquivo da família)

Tomás foi socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, também na Zona Oeste do Recife. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não chegou a ser acionado.

A morte do menino foi confirmada pela unidade, segundo a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau).

Inaldo Moura ajudou no socorro do menino (Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco)

"Mãe e pais estão arrasados"

O corpo da criança seguiu para o Instituto de Medicina Legal (IML), onde, na manhã desta quinta-feira, aguarda liberação para que os familiares possam dar continuidade aos processos de enterro. Caso seja liberado ainda esta quinta, o velório pode acontecer hoje, no Cemitério da Várzea, Zona Oeste da cidade

De acordo com Anderson Oliveira, primo de Tomás, o momento está sendo muito difícil para a família.

"Um momento difícil. A gente recebeu a notícia por telefone e fui buscar informações. Quando tiraram ele do local que estava passando a carga elétrica, ele estava vivo. O rapaz que o socorreu, disse que estava massageando o coração. A mãe e o pai estão arrasados", disse o primo.

Ainda segundo o primo, Tomás era uma criança feliz, que gostava de brincar tanto como qualquer outra.

"Tomás era uma criança sadia. Gostava de correr, de jogar bola, pedalar. Ele vinha aqui na praça frequentemente, todos os dias à noite, sempre acompanhado da mãe. Na hora que ele levou a descarga elétrica, ela também prestou socorro", disse.

Do susto do incidente, o que fica é a dor da família após a partida do garoto.

"Os pais estão desesperados. Situação muitíssimo difícil. Eles estão sem chão, sem noção do que está acontecendo. A gente busca imaginou passar por um momento tão difícil", completou o familiar.

Primo de Tomás, Anderson Oliveira falou que a família está arrasada: "Momento difícil" (Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco)

Amigo chegou assustado em casa

Dayane Kelly, 27 anos, mãe de um dos outros meninos que brincavam com Tomás, identificado como Samuel, contou à Folha de Pernambuco que o filho, de nove anos, chegou em casa muito assustado após ver o amigo sofrer o choque.

"Meu filho chegou contando para mim que Tomás havia levado um choque. Samuel estava muito assustado e contou que também levou um choque. Quando viu que o amigo dele tinha sofrido um choque, ele tentou tirar ele dali, e sofreu o choque também. Um moço socorreu o menino, mas, infelizmente, ele morreu", explicou.

Ainda de acordo com a mãe, Samuel continua em choque após o falecimento do amigo.

"Ele teve muita dificuldade para dormir, ainda está muito assustado. Agora o que a gente cobra é justiça, porque é um momento muito difícil. Podia ter sido meu filho. Só eu, como mãe, sei a dor que a mãe de Tomás deve estar passando", disse, emocionada.

Área onde o menino sofreu a descarga elétrica foi isolada. Academia não funciona nesta quinta-feira (3) (Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco)

Secretaria de Esportes diz que presta apoio

A Secretaria de Esportes do Recife informou, por meio de nota, que, procurou os familiares do menino logo após tomar conhecimento do caso "para prestar apoio e o suporte necessário, com assistentes sociais e outros serviços".

"A pasta informa ainda que notificou a empresa responsável pela gestão da Academia Recife do Engenho do Meio e, simultaneamente, abriu um processo administrativo para apuração do ocorrido", afirmou.

Neoenergia desligou fornecimento de energia

A Neoenergia Pernambuco disse que, apesar da estrutura ser operada pela gestão municipal do Recife e a responsabilidade pelo circuito ser da prefeitura, enviou equipe ao local para "promover o desligamento do fornecimento de energia" na Academia Recife, "eliminando assim a possibilidade de novos acidentes".

