Menino de 2 anos morre afogado após cair em cisterna de hotelzinho em Bezerros, no Agreste

Um menino de 2 anos morreu afogado, na tarde dessa quinta-feira (23), após cair na cisterna de um hotelzinho, na cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Segundo a mãe, a criança tinha diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Maycon Henrique da Silva chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas morreu após dar entrada.

O caso será investigado pela Delegacia de Bezerros, que registrou a ocorrência como "morte a esclarecer".



Em entrevista à TV Asa Branca, a mãe de Maycon, Alana Silva, disse que deixou o filho no hotelzinho para tratar dos cuidados do velório de um parente.

"Meu filho era autista. Por motivo de não ter ninguém para ficar com ele, confiei no hotelzinho. Teve um descuido, porque não viram meu filho no local da cisterna. A cisterna não estava isolada. Do jeito que aconteceu com meu filho, poderia ter acontecido com outra criança", desabafou a mãe.