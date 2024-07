Menino de apenas 9 anos recebe 5 transplantes de órgãos ao mesmo tempo; entenda

A- A+

Um menino nascido no Michigan, nos Estados Unidos, recebeu cinco transplantes de órgãos devido à sua condição ara. Jakob Perez, de 9 anos, nasceu com a doença de inclusão de microvilosidades (MVID), um distúrbio congênito que afeta o sistema digestório e foi descrita em menos de 100 pessoas no mundo.

Durante toda a sua vida ele precisou se alimentar por via intravenosa, pois a MIVD provoca uma diarreia crônica, impedindo que o corpo absorva nutrientes. Mas, após o sucesso das cirurgias, ele recebeu um novo pâncreas, assim como fígado, estômago, intestino delgado e intestino grosso.





Ele e sua família precisaram aguardar por 9 anos até que fossem encontrados órgãos compatíveis. A espera finalmente se encerrou no dia 26 de junho deste ano.

"O longo caminho pela frente será o mais difícil e desafiador; 2 meses no hospital, juntamente com uma estadia de 3 meses em Pittsburg, PA. Este garotinho, juntamente com sua família, é mais forte do que a maioria neste mundo", escreveu a mãe do menino no site de arrecadação de fundos para sua recuperação.

A doença surge a partir de defeitos nas células que revestem o intestino delgado causados por mutações genéticas, chamadas microvilosidades. Todo o sistema digestório é comprometido a partir do delgado não conseguir fazer seu trabalho de absorver nutrientes.

