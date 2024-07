Câncer apertou o coração de menino de 6 anos e chegou a medir metade de seu pulmão; entenda o caso

A- A+

Aos 6 anos de idade Eddie Pessoa de Araújo foi diagnosticado com uma forma rara de câncer, chamada leucemia linfoblástica aguda de células T, considerada agressiva.

A massa formada pelo doença apertou seu coração, movimentando-o mais ao centro do peito e chegou a medir metade de um pulmão. Mas, na semana passada, dois anos e meio após o diagnóstico, ele "tocou o sino" que simboliza o fim do tratamento com quimioterapia.

"Não podemos explicar o que Eddie passou naquela noite [do diagnóstico] e todos os dias desde então, e não podemos nem começar a explicar os sentimentos que vivenciamos nessa jornada até agora", escreveram os pais, Harriette e Jamie, em um site de arrecadação de fundos.

De acordo com o relato da mãe, os primeiros sintomas do menino foram muito parecidos aos de um resfriado. Ele sofria com febres que iam até os 38°C, as quais surgiam periodicamente e o deixavam em um estado letárgico. Além disso, Eddie muitas vezes não conseguia falar pois ficava sem fôlego.

Os pais, preocupados, decidiram levá-lo ao hospital. Após uma série de exames, a leucemia foi detectada através de uma radiografia de tórax. Ela é causada por uma infecção pelo vírus HTLV-I, responsável por atingir as células de defesa do organismo, os linfócitos T.

"O pediatra me disse: 'Eddie tem uma massa do tamanho de metade de um dos pulmões aparecendo na radiografia de tórax' (...) Foi literalmente como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta. Sei que é um clichê, mas parecia que estávamos em queda livre", disse a mãe, em entrevista à agência PA.

Logo em seguida, Eddie foi levado Great Ormond Street Hospital (GOSH), onde a família foi informada que ele tinha um tipo raro de leucemia, que ocorre . Como parte do tratamento, o menino tomou esteroides para que o tamanho da massa causada pelo câncer fosse reduzida e passou por um período de quimioterapia.

