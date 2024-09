A- A+

metrô Metrô do Recife: cavalo é encontrado nos trilhos entre estações Werneck e Imbiribeira A CBTU também confirmou que não houve feridos ou danos à locomotiva

Um cavalo foi encontrado nos trilhos do Metrô do Recife. Ele estava passeandro entre as estações Werneck e Imbiribeira, na manhã da quinta-feira (19).

Em vídeo repassado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), é possível ver um trem desacelerando para não atingir o animal, que foi recolhido posteriormente.

A CBTU também confirmou que não houve feridos ou danos à locomotiva, que pôde retomar o trajeto pouco tempo depois.

"A CBTU adverte sobre o perigo para os animais, que são negligenciados pelos seus donos, andarem pela linha férrea. A presença de animais na via é perigo iminente de atropelamento e morte. A irresponsabilidade dos criadores pode causar sofrimento para o bicho. Pedimos que não deixem animais soltos perto da via", alertou a CBTU, por meio de nota oficial.

Jacaré encontrado no metrô

O caso aconteceu pouco mais de uma semana depois de um jacaré ter sido encontrado em uma sala administrativa da Estação Afogados.

O animal tinha mais de um metro de comprimento e estava em uma sala que fica embaixo da plataforma de embarque e desembarque da estação quando foi localizado por funcionários, no dia 11 de setembro.

Jacaré foi encontrado na noite da quarta-feira (11) | Foto: PMPE/Divulgação;CBTU/Divulgação

O resgate do animal aconteceu na manhã da quinta-feira (12), por volta das 9h, com o apoio do 12º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco.

Segundo a PM, o jacaré foi recolhido e levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) Tangará Cetras, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife. O réptil foi levado para receber os cuidados necessários e, posteriormente, ser reintroduzido ao habitat natural.

Veja também

vaticano Papa critica repressão de protestos pelo governo argentino