Jacaré é encontrado em sala administrativa da Estação Afogados do Metrô do Recife

Um jacaré-de-papo-amarelo, com mais de um metro de comprimento, foi encontrado em uma sala administrativa da Estação Afogados, do Metrô do Recife. A cena inusitada foi registrada na noite nessa quarta-feira (11).



O réptil estava em uma sala que fica embaixo da plataforma de embarque e desembarque da estação e foi localizado por funcionários.

Foto: CBTU/Divulgação

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o chefe de posto da estação acionou a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma).



O resgate do animal aconteceu na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 9h, com o apoio do 12º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco.

Jacaré foi resgatado por uma equipe da Cipoma | Foto: PMPE/Divulgação

Segundo a PM, o jacaré foi recolhido e levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) Tangará Cetras, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

O réptil ficará sob os cuidados da equipe técnica, até que esteja pronto para ser reintroduzido ao habitat natural.

