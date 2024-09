A- A+

saúde Febre Oropouche: primeiro caso no Recife é confirmado em gestante de 28 anos, moradora da Zona Norte Mulher infectada pela Febre do Oropouche está na 34ª semana de gestação

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) registrou o primeiro caso da febre Oropouche no Recife. Trata-se de uma mulher de 28 anos, que está na 34ª semana de gestação.

"A gestante foi submetida à coleta de material biológico para exame sorológico, que foi enviado para o Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará", informou a SES-PE, destacando que o caso está sendo acompanhado por uma equipe da Vigilância em Saúde do Estado.

Segundo a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau), a mulher infectada pelo vírus Oropouche é moradora no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte da capital pernambucana.

Ainda de acordo com a pasta municipal, o caso no Recife foi confirmado no último dia 9 de setembro e notificado por um hospital da rede privada de saúde, onde a paciente havia sido atendida, no dia 27 de junho deste ano.



Na ocasião, a grávida apresentava sintomas de febre, dores de cabeça e no corpo, além de manchas na pele.

"A paciente teve alta médica e se recuperou em casa. Nesse período, submeteu-se a exames e consultas de pré-natal; a última no dia 5 de setembro. Está tudo bem com ela e também com o feto", afirmou a Sesau.

Segundo o mais recente boletim epidemiológico da SES-PE, divulgado nessa quarta-feira (11), Pernambuco contabiliza 144 casos confirmados da febre do Oropouche. Além do Recife, o vírus isolado foi identificado em pacientes dos seguintes municípios:

Jaqueira, Pombos, Água Preta, Moreno, Maraial, Cabo de Santo Agostinho, Rio Formoso, Timbaúba, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Catende, Camaragibe, Ipojuca, Itaquitinga, Macaparana, Sirinhaém, Bonito, Garanhuns, Aliança, Machados, São Benedito do Sul, Barra de Guabiraba e São Vicente Ferrer.



No último mês de agosto, Pernambuco instituiu um comitê técnico intersetorial para o enfrentamento da febre do Oropouche, com o objetivo de coordenar, acompanhar e avaliar ações de controle, prevenção e tratamento da doença no Estado.



A decisão foi motivada pela recomendação, por parte do Ministério da Saúde, da intensificação da vigilância de casos de transmissão vertical da doença, que acontece quando o vírus é transmitido da mãe para o bebê durante a gestação ou no parto.



Estado segue investigando óbitos fetais com febre do Oropouche

Pernambuco registrou, no último dia 20 de agosto, o terceiro caso de perda gestacional de um feto diagnosticado com o vírus Oropouche. A relação entre a doença e a perda gestacional está sendo investigada.

Este terceiro registro aconteceu na cidade de Machados, no Agreste do Estado. A mãe do bebê, de 43 anos, não apresentava comorbidades e estava com 34 semanas de gestação.

O acompanhamento, realizado pela SES-PE, se deu em função de a mulher ter apresentado sintomatologia condizente às arboviroses, entre elas a Febre do Oropouche. Como resultado, a análise identificou transmissão vertical, quando a transmissão ocorre de mãe para filho.



Este é o terceiro caso, em Pernambuco, de transmissão vertical da Febre do Oropouche. Antes, ocorreram óbitos com fetos positivos para a arbovirose nos municípios de Rio Formoso e Ipojuca. Em apenas um deles, até o momento, chegou-se à conclusão que o Oropouche foi motivo do óbito.

Cuidados

A SES-PE reforça os cuidados em relação às gestantes quanto à prevenção da doença. É importante que as grávidas diminuam a exposição à picada do maruim (culicóide), principal transmissor do Oropouche.



Para isso, a pasta recomenda o uso de roupas que protejam a pele da exposição, principalmente nos horários de penumbra (ao amanhecer e ao anoitecer), quando os mosquitos se mostram mais ativos.



As gestantes também devem estar atentam a exposição em locais próximos a matas, florestas ou com presença de árvores frutíferas.

"Outra forma de prevenção é o uso de repelentes adequados para gestantes (produtos à base de Icaridin ou Picaridin, N-Dietil-meta-toluamida (DEET), IR 3535 ou EBAAP), também ajudam a evitar o contato com os insetos", destacou a SES-PE.



A Prefeitura do Recife também falou sobre os cuidados e disse que, apesar de apresentar sintomas considerados mais moderados em relação às demais arboviroses, com evolução benigna até nos casos graves, a febre Oropouche requer atenção, com repouso, hidratação e acompanhamento de profissional de saúde.

Confira recomendações da Secretaria de Saúde do Recife para se evitar a infecção:

- Evitar o acúmulo de lixo, realizando o descarte em sacolas fechadas e em local adequado;

- Instalar telas de malha fina em portas e janelas, e utilizar mosquiteiros quando possível;

- Manter caixas d'água, calhas e canaletas limpas e desobstruídas;

- Usar repelentes e vestir roupas de mangas longas, calças compridas e sapatos fechados.



A Sesau informou que finalizou, esta semana, um processo licitatório para distribuir, por meio das unidades da Atenção Básica, repelentes para as gestantes acompanhadas no pré-natal.



Entre outras iniciativas promovidas pela Sesau, está o acompanhamento de grávidas, por meio da plataforma digital Atende Gestante. A ferramenta promove teleassistência obstétrica para mulheres grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto).



O objetivo é ampliar o acesso à saúde e facilitar o esclarecimento de dúvidas relacionadas à gestação. O programa funciona de domingo a domingo e é acessível pelo ConectaZap, no número/WhatsApp (81) 9.9117-1407, ou no site e aplicativo do Conecta Recife.

